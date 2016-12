Puzsér keményen támadta Vágó Istvánt, akit azért nem kell félteni

Puzsér Róbert a Hír TV-n fu­tó Sznob­jektív című műsorban szólt be Vágó Istvánnak. "A kilencvenes évek végén még akkora volt, hogy felvetődött, köztársasági elnöknek jelölik. Ma meg kit találunk a helyén? Egy agresszív, szektás nyuggert, aki a Facebookon trollkodik" – mondta. "Ő volt a Kádár-rendszer utolsó és a rendszerváltás első nagy médiahazugsága!" – tette hozzá. Borsnak részletesen is kifejtette az álláspontját. "Vágó Istvánnal nem az a baj, hogy ne lenne nagy a tárgyi tudása, hanem hogy asszociatív viszonyba hozta a lexikális tudást a műveltséggel, a műveltséget meg az intelligenciával. Ezeknek a fogalmaknak különböző jelentése van, Vágó István azonban összemosta ezeket, és ez a nagy probléma. Sokan kifejezetten Vágó István miatt hiszik azt, hogy a fejükben felhalmozott adatszerű tudás hasznos. Nem a gondolkodásnak meg a vizsgálatnak a különböző nézőpontjai vagy árnyaltsága és sokszínűsége, nem a kreativitás, nem az analitikus, az absztrakciós vagy az asszociációs készség, nem a nézőpont függetlensége, hanem csakis a mindenható tárgyi tudás. Az intelligencia meg a szellemi értékek nem egyenlőek az adatszerű tudással" – mondta.De szerencsére Vágó Istvánt sem kell félteni. Puzsér szerint az a baj velem, hogy »asszociatív vi­szonyba hoztam a lexikális tudást a műveltséggel, a mű­veltséget meg az intelligenciával«. Nekem pedig az a bajom vele, hogy a rádióban, tévében, minden rendelkezésére álló médiumban rendszeresen ilyen dühkitörésekre vetemedik: »Vágó egy agresszív szektás nyugger, aki a Facebookon trollkodik.« Ez nem pontosan az, amit fentebb állított. Ha egyszer kiderül, mi is voltaképp Puzsér baja, majd megfontolom, érdemes-e bármilyen párbeszédet folytatni vele. Ennek addig csekély esélyét látom" – zárta rövidre a BorsOnline-on.