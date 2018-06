Puskás Peti: Támogatom Angélát a meztelenkedésben

A közelmúltban kedvese, Eke Angéla egy igen figyelemfelkeltő projektet hozott létre, amelyben egy fotósorozattal tiszteleg azok előtt a nők előtt, akik az élet több területén is egyedül állnak helyt - írja a borsonline.hu . Nem zavarta, hogy Angéla szinte meztelenül jelent meg egy-egy fotón?- Nem, hiszen én abszolút támogatom ebben. Nagyon jónak tartom, hogy elvállalta, Angéla egy igazi harcos amazon. A nők jogainak a kérdése és az ellenük történő visszaélések az elmúlt évben egyre nagyobb figyelmet kaptak. Egy alapvetően férfiak uralta társadalomban éltünk, de az elmúlt évtizedekben rengeteg minden változott: a technika fejlődött, ma már a nők is ugyanúgy megvalósíthatják önmagukat, nem kell egy, a férfiak által kijelölt szerepbe erőltetniük magukat.Tökéletesen működő egységük alapja Peti szerint egyrészt a kommunikáció, azon belül is, hogy nem kényszerítjük a másikat szerepekbe. Mindent elmondunk egymásnak. Nincsenek tabuk, ugyanannyi jogunk van megvalósítani önmagunkat.