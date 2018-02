Puskás Pesti kiáll a vega életmód mellett

Eleinte meglepett, hogy ennyi reakció érkezik, de a közösségi média egy olyan felület, ahol ezeket abszolút elfogadott. De tartom magam a véleményemhez, hiszen ez egy fontos téma, az egészségünkről és a jövőnkről van szó, így szívesen harcolok az ügyért. Remélem, hatásos lesz.

Amióta az öcsém, Dani ve­getáriánus lett. Egyáltalán nem volt gond az átállás, jelenleg annyi a különbség, hogy a húst más élelmiszerekkel helyettesítem.

Ha az ember közszereplő, talán hatással tud lenni a többi em­berre is. Állatvédés mellett a környezetvédelemre is fi­gyelek: fontos, hogy milyen samponokat használok, szelektíven gyűjtsem a hulladékot, ne palackból igyak vizet. Van egy kis kertem, nagyon szeretem gondozni a virágokat. Szerencsére rájöttem, hogy kis odafigyeléssel ezek nem nagy energiabefektetésű dolgok, sőt kifejezetten egyszerű, és szívesen szokja meg az ember, napi rutinná válik.

Ha jótékonykodásról van szó, akkor Puskás Petit nem kell kétszer kérni. Több területen is a jó ügy mellé állt már, és ki is használja, hogy közszereplőként a közösségi médiában is sok követője van. Peti posztolt egy rosszul tartott malacról, aminek a sorsa a húsiparhoz vezetett. Ennek hatására egy rajongója már 37 napja nem evett húst sem: mondta az énekes, aki szintén lemondott a húsról egy évre. mondta Peti, akinek egy ideje kiemelten fontos szerepet játszik az életében az állatvédelem is. mondta az énekes- műsorvezető, akit egyébként sok támadás is ér a közösségi média felületein, mióta életmódot váltott. Valaki az egészségét félti, van, aki csak nem érti a vegetáriánusokat. A nemtetszések ellenére Puskás Peti nagy hatással van a követőire, van, aki már életmódot is változtatott miatta.