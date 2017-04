Pumped Gabo, a gasztro-gavallér

Becéző szavak és altató esti mese mellett még „szakácstudományát" is beveti a Pumpedék ma esti adásában, hogy jobb kedvre derítse az ágynak esett Ágit.



Gabo nemcsak az edzőteremben teszi oda magát, hanem időnként akár a konyhában is – főleg, ha szíve hölgyét kell jobb kedvre deríteni. Például amikor DJ Sebestyén Ági élete első zenei fellépésére készül, és a nagy izgalom miatt lázas betegen ébredve alig tud kikelni az ágyból. Erről értesülve Gabo egy „saját készítésű" húslevessel kecsegteti asszonyát, aki ennek hallatára gondolkodás nélkül rohan is hozzá. Gábor a zacskós levest némi sárgarépával igyekszik feljavítani, csakhogy kedvese mihamarabb erőre kapjon, Ágit azonban nem veri át, ő átlát a szitán és pontosanan tudja, hogy nem párja 3 órán át főtt gyöngyöző húslevesét kanalazza.



A mezőtúri koncertre igyekvő DJ-lány azonban nincs túl jó passzban, és még az sem igazán értékeli, amikor Gabo egy hirtelen ötlettől vezérelve az ágyban szeretné neki felszolgálni a műremeket. Pedig csak úgy záporoznak a bókok instant szakácsunk és motivációs trénerünk szájából, aki mindent bedob, hogy felvidítsa a lányt. Ápolja, bíztatja őt az esti fellépés kapcsán, és még azt is felajánlja, hogy kalapkúra helyett egy paplan alatti rapid randin gyógyítja meg. Ági azonban nem él a lehetőséggel, hanem inkább újra a VV Zsófikával való kalandjáról faggatja párját…



Gabo erőfeszítései végül nem maradnak teljesen eredménytelenül, Pumpedné összeszedi magát és megcsillogtatja DJ tudását a nagyérdeműnek a nagykoncert után. A nap végén aztán Gabo egy esti mesével ringatja álomba kedvesét, aminek a Pumped klán vadonatúj tagja, Pumpedmo Cirmi, a lépcsőházban talált kismacska is fültanúja lehet.



Vajon a macskás családi idill, a húsleves és az izmos gavallér szájából érkező becéző szavak el tudják feledtetni Ágival VV Zsófika emlékét? A ma esti adásból kiderül az RTL Spike-on!



