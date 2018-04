Pszichológiai thrillerrel nyit a 71. cannes-i filmfesztivál

Aszgar Farhadi iráni rendező Everybody Knows című spanyolul forgatott filmjével veszi kezdetét május 8-án a 71. cannes-i fesztivál - jelentették be csütörtökön a szervezők.



A pszichológiai thriller főszerepeit Penélope Cruz és Javier Bardem alakítják.



Az Ibériai-félszigeten forgatott film az Oscar-díjas iráni rendező nyolcadik alkotása. A film főhőse Laura (Penélope Cruz), aki férjével és gyerekeivel Buenos Airesben él, de egy családi ünnep alkalmából családjával hazalátogat spanyolországi szülőfalujába, ahol egy váratlan esemény felkavarja az életét - olvasható a fesztivál közleményében.



Aszgar Farhadi visszatérő vendége a cannes-i fesztiválnak: 2013-ban A múlt című Párizsban forgatott filmjében nyújtott alakításért Bérénice Bejo francia színésznő vehette át a legjobb női alakítás díját, két évvel ezelőtt pedig az Iránban játszódó Az ügyfél a legjobb forgatókönyv és a legjobb férfialakítás díját (Shahab Hosseini) díját vihette haza, majd elnyerte az Oscar-díjat a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában.



A 71. cannes-i filmfesztivál május 8-én nyílik meg a francia Riviérán. A fesztivál május 19-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Cate Blanchett kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznő lesz. A hivatalos versenyprogramot április 12-én teszik közzé.