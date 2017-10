Pszichiátrián kezelik az X-Faktort feladó Krisztiánt

A héten robbant a hír az X-Faktor sajtótájékoztatóján, hogy bár az élő adások szereplői közé került Nagy Krisztián, ő mégis úgy döntött, nem folytatja a versenyzést. Krisztián nem bírta a felkészüléssel járó megterhelést, emiatt úgy döntött, kiszáll a tehetségkutatóból. Az énekes Gigi csapatában lett volna – írtuk akkor Az énekest egy vidéki kórház pszichiátriáján találta meg a Blikk , önként vonult be oda.„Az elmúlt hónapok történései annyira megviseltek lelkileg, fizikailag és szellemileg is, hogy úgy éreztem, nem bírom tovább. Egyik reggel felébredtem, rám tört egy sírógörcs, és csak zokogtam egész nap. Ekkor már tudtam, hogy ez a show-biznisz nem nekem való, nem bírja a lelkem" – idézi Krisztiánt aEgyelőre diagnózist még nem állítottak fel az orvosok, de az már biztos, hogy gyógyszereket kell szednie, „elég labilis az idegrendszerem, és a depresszióra is hajlamos vagyok" – mondta az énekes, majd hozzátette: „Bevallom, még most is van, hogy úrrá lesz rajtam a félelem, ami a felkészüléssel járt, de már egyre jobban tudom kezelni. Hálás vagyok a tehetségkutató munkatársainak, hogy megadták nekem az esélyt, de én erre alkalmatlan vagyok."