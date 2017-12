Profi vívók szerepelnek a Honeybeast új klipjében

Az új dal és klip az együttestől megszokott sokdimenziós, elgondolkodtató alkotás lett. Az „Így játszom" sikere után közel háromnegyed évvel később jön ki most az új Honeybeast videó. Megérte a várakozást! - Nagyon bízunk ebben a dalban, ezért is lett az album első száma. Korábbra terveztük a megjelenést, de az „Így játszom" várakozásokon felül jól teljesített, ezért vártunk. – meséli Bencsik-Kovács Zoltán, a zenekar szerzője, gitárosa.A „Védtelen" nagyjából három síkon játszódik. Egy szomorú szerelmes dal, a szakítás utáni magányosságról, de a külvilág okozta fenyegetettségre is reflektál. Kifejezően ábrázolja azt az életérzést, ahogyan egy nő érzi magát manapság a világban. A harmadik réteg pedig maga a konklúzió, hogy igazából csak magunkra számíthatunk, ha meg akarjuk vívni a harcainkat.A klip alapötlete a zenekartól jött. - Mindig csodálattal néztem a sportközvetítésekben a vívókat. Magával ragadtak a mozdulataik, a sport hangulata – jegyzi meg Bencsik-Kovács Zoltán. A dal főszereplője valójában önmagával és a külvilággal is harcot folytat, szó szerint vív; a nő a férfivel szemben; gyönyörű képi megjelenítése a párkapcsolatok dominanciaharcának.Az UTE Vívó Szakosztály jelenleg az olimpiára készülő sportolói, Kossuth Bálint és László Luca Kata szerepelnek a videóban. A női főszerepet egy idő után Erdei Nikolett táncos veszi át. A klip rendezője, a zenészként is ismert, Czoller Bence.Mindeközben egészen februárig folytatódik a nagysikerű Symphoney turné (Zalaegerszeg, Kecskemét, Pécs), és már most közel teltházas a december 15-i, évzáró Honeybeast koncert a Barba Negra-ban.