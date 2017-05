Pótapa lesz Sebestyén Balázs

Próbál segíteni is, de a gyereknevelésbe nem szól majd bele – ígéri a Rádió1, Reggeli Show-jának műsorvezetője, akit az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa hívott meg a különleges „kirándulásra". Balázs így a saját bőrén is megtapasztalhatja, milyen körülmények között nevelkednek azok a gyerekek, akik számára nem volt mindig természetes az otthon melege, a családi béke - írja a borsonline.hu – Két napot töltök majd egy olyan családnál, ahol – első információim szerint – anya és lánya neveli a gyerekeket – újságolta Sebestyén Balázs – Nem tudok még a családról semmi pontosat, több gyermek lesz, úgy gondolom. Gyakorló apa vagyok, a fiaimmal is rengeteget játszunk, beszélgetünk, társasozunk, és biztos vagyok benne, hogy ezekkel a gyerekekkel is jól ki fogok jönni. A kicsik őszinték, és azonnal befogadják azt, akiről érzik, hogy jó szándékkal közeledik feléjük. Nekem nem a nevelés lesz a feladatom, hiszen remek nevelőszülők vannak ott, akiknek ez a hivatása. Az én küldetésem ott kezdődik, amikor majd két nap után kiteszem a lábam abból a házból, ahová befogadnak, hogy minél több embernek elmesélhessem azt, amit tapasztaltam, hogy Magyarországon hogyan élnek ezek a külön­leges családok, és milyen emberfeletti munkát végeznek a nevelőszülők.