Postára adták, szállítás közben pedig elveszett a 7 méteres Hold-installáció

Szállítás közben elveszett egy 7 méteres Hold-installáció. Luke Jerram A Hold múzeuma című alkotása útban egy ausztriai fesztiválra tűnt el - írta a BBC News.



A Holdat mintázó, 7 méter átmérőjű gömböt, amelyet a Zsolnay Fényfesztiválon június végén a magyar közönség is láthatott, Bristolban adták postára. A TNT futárszolgálat vizsgálja az ügyet.



A művész bosszantónak és felháborítónak nevezte az esetet, hozzátéve, hogy az elveszett Hold-installáció Európa-szerte számos nyári rendezvény programjában szerepelne.



Bár Luke Jerram honlapja szerint egyszerre több Hold-replika is járja a világot, nincs belőle tartalék példány.



A Hold múzeuma című világító művészeti installációhoz - amely a Bristoli Egyetemmel és brit űrügynökséggel együttműködésben készült - a NASA különlegesen részletes égitestfotóit használta a művész, a belülről megvilágított, gömb formájú szobor minden centimétere öt kilométernek felel meg a Hold tényleges felszínéből.



A BBC cikke kitér arra is, hogy Luke Jerram nemrégiben készült el a Földet ábrázoló hasonló installációjával. A szintén NASA-űrfelvételek felhasználásával készült alkotást a napokban mutatták be egy cheshire-i fesztiválon.