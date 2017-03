A se veled, se nélküled kapcsolat végére kerülhet pont. Varga Vik­tor és Cinthya között – most (ismét) összeköltöztek, esküvőt terveznek.Győzött a szerelem! Hiába próbáltak egymás nélkül élni, nem ment. Pedig már szinte követhetetlen volt Varga Viktor és Cinthya kapcsolata, az elmúlt években hol összevesztek, hol kibékültek. Először két év után, 2,5 évvel ezelőtt mondtak búcsút egymásnak, arra hivatkozva, hogy nem tudnak összecsiszolódni, mert állandóan versengenek a másikkal, és képtelenek arra, hogy alárendeljék magukat a kapcsolatukban - írja a Bors Egy hosszabb mosolyszünet után újra egymásra találtak, még az Édes Életben is szerepeltek, de szerelmük nem állta ki az idő próbáját. Fél éve szakítottak. Ki így, ki úgy próbált felejteni, Viktor jó pár lánnyal bukott le, volt, hogy több vasat tartott a tűzben, Cinthya pedig az alkotásba menekült. Fél év külön töltött idő után, körülbelül egy hónapja kiderült, még egyszer nekifutnak a közel öt éve tartó se veled, se nélküled kapcsolatnak. De most máshogy. Viktor a lányhoz költözött, és bevallotta magának: nem tud Cinty nélkül élni, és nem is akar!

Összeköltöztünk, ahogyan régen, most is éjjel-nappal együtt vagyunk Cintyvel. Boldogok va­gyunk, biztosak egymásban és a kapcsolatunkban. A békülésben volt tudatosság is, ugyan az érzelmeink után mentünk, de bizonyos szabályokat lefektettünk

– magyarázta a Borsnak Viktor, aki elárulta, hogy teljesen szakítottak a múlttal, tiszta lappal kezdték újra. És működik!Az énekes, aki boldogabb, mint valaha. Szerelmét most már nem ereszti. Nem vágyik mások társaságára, csak arra, hogy együtt alkothasson Cinthyával.Megérettünk egymáshoz. Befelé élünk. Mindig is egymás részesei voltunk, de meg kellett élnünk a különlétet is. Nincsenek kérdések bennem, el fogom venni feleségül! A legboldogabbak ak­kor vagyunk, ha bezárkózunk a lakásba, és közösen éljük meg a művészetet. Én festek, ő pedig szobrászkodik vagy iskolai feladatokat csinál – mesélte lelkesen a Borsnak Viktor.