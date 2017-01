Pólót viselő delfint keresnek Ausztráliában

Pólót viselő delfint keresnek Nyugat-Ausztrália állam partjainál, hogy levegyék róla a ruhadarabot, amely akár az életét is veszélyeztetheti.



A hatóságok szerint valaki valószínűleg tréfából húzta rá a trikót a palackorrú delfinre, "ám ez egyáltalán nem jó vicc", az állat meg is fulladhat, ha az idegen tárgy elzárja a fején lévő lélegzőnyílást.



A "felöltöztetett" tengeri emlősről lakossági bejelentésből értesült a hatóság, fotó is készült az állatról.



"A delfinek játékos állatok, de merőben szokatlan lenne, ha maguktól úsznának bele egy ingbe, és az rajtuk is ragadna" - közölte a nemzeti parkok igazgatóságának egyik szakértője.



A hatóságok figyelmeztették az elkövetőt, hogy akár 4000 ausztrál dollárra (közel 900 ezer forint) is megbüntethetik a vadvédelmi törvény alapján.