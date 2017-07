Politikai tartalmú dalokkal lepte meg rajongóit Mick Jagger

Két politikai színezetű szólódallal lepte meg rajongóit Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere. A Gotta Get A Grip és az England Lost című dalok már letölthetőek - közölte a Universal Music lemezkiadó.



"A dalok a változó politikai helyzet érthetetlenségének és a félelemnek az eredményei" - idézi az énekeset a kiadó.



Arra a kérdésre, hogyan írná le a jelenlegi politikai helyzetet, Jagger a közlemény szerint úgy válaszolt: "nyilvánvalóan sok problémánk van. Hogy politikailag optimista vagyok-e? Nem".



A brit zenész az England Lost című dalról elmondta, hogy látszólag az angol futballcsapat elvesztett meccséről szól, de amikor leírta a címet, már tudta, hogy sokkal többről szól. "Arról az érzésről, hogy történelmünk nehéz pillanatait éljük. A bizonytalanságról és annak az érthetetlenségéről szól, hogy hogyan jutottunk eddig a pontig" - mondta el Jagger.



A Gotta Get A Gripről azt mondta: annak az az üzenete, hogy mindazon dolgok ellenére, amelyek most történnek, "tovább kell élned az életedet és önmagadat kell adnod".