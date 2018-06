Pokorny Lia előadásán indult meg a szülés

Az történt ugyanis, hogy a kilencedik sorban ült egy házaspár, a hölgy kisbabát várt. A da­rab felénél járhattak, Lia éppen a sorok között sétált, amikor felálltak és kimentek – írja a Bors – A hölgy kedvesen mentegetőzött: bocsánat, elfolyt a magzatvíz. Próbált megnyugtatni, hogy nem az első gyerek, már rutinosak. Ez egy improvizációs előadás, de erre még én sem számítottam. Ilyen a praxisunkban még nem történt – mosolyodik el Lia. – Nagyon drukkoltam nekik. Kiderült, még akkor este megszületett a baba.A Bors elérte a kismamát, aki június 20-ra volt kiírva, három hete volt a szülésig.– Hallottuk, hogy mennyire jó ez a darab, nem akartuk kihagyni. Az orvosommal még viccelődtünk is, mi lesz, ha pont akkor, 2-án indul be a szülés. Azt mondta, semmi gond, aznap ügyeletes – meséli Judit, az anyuka. – Érdekes, az első gyerme­künk is úgy született, hogy előző nap színházban voltunk. A Dolgok remek darab, szerettem volna végignézni, de egyszer csak éreztem, hogy elfolyik a magzatvíz. Szóltam a férjemnek, hogy azonnal induljunk. Fel kellett állítanunk a sort, míg kiértünk, Lia odasétált hozzánk. Mondtam neki, hogy mi történt, mire megtapsoltak. Háromnegyed nyolc körül jöttünk el, és tíz óra tizennégy perckor megszületett a második kislányunk. Ez egy filmbe illő történet.Amikor a darab producere, Bereczki Zoltán értesült róla, hogy mi történt, azonnal intézkedett.– A Lepkegyűjtő produkció nevében elhívtuk őket egy következő előadásra, hogy lássák a darab végét – mondta Zoli. – Júniusban a Lepkegyűjtőt és a Dolgokat folyamatosan játsszuk a Centrál Színházban, de természetesen bármikor várjuk őket!