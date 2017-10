Pokol konyhája a Survivorben: ˝kulináris˝ borzalmakkal néznek szembe a játékosok

A védettségi játékon Benedek és Feri azonnal összefogtak Iliász ellen, és egyesült erővel kiejtették a játékból. A védettséget végül Ferinek sikerült megszereznie. A Mandirigma törzsben mindenki egyetértett, hogy Iliasz erős játékos, akitől jobb megszabadulni amíg még lehet. Iliasz körül lassan elfogyott a levegő. Hiába kötött barátságokat és szövetségeket, végül mindenki cserbenhagyta őt. Szandi és Barbi is elárulta, mindketten ellene szavaztak. Így ő távozik a Holtak a szigetére.A Mandirigma törzs az utolsó zsákmányszerzési játékkal kezdi a napot! A játék során a túlélőknek nem csak egymást, de saját határaikat is le kell győzniük. A maláj vacsora névre hallgató próbatételen válogatott borzalmakat kell elfogyasztaniuk, ám a győztes jutalma is óriási lesz. Kinek a gyomra veszi majd be a lakoma legbizarrabb fogásait, és gazdagszik értékes zsákmánnyal?A Holtak szigetén az állandó feszültség és a tehetetlenség szépen lassan felőröli a játékosok idegeit. Végül Iliasz érkezése zökkenti ki őket. Az új lakó elmondja, miként csapták be. Lilla és Nóra pedig egy humoros, zenés-táncos előadással üdvözli. A produkció láttán Iliasz azonnal megérti majd, hogy a Holtak szigete az összes eddigi megpróbáltatás közül a legnehezebb - aki ide jut, annak nemcsak a testi, de a szellemi épsége is veszélybe kerül. A szigeten valaki egy különleges ajándékkal fog gazdagodni, ami a következő párbaj kimenetelét is meghatározza majd.A Mandirigma szigeten Szandi és Barbi egy elásott kincsre bukkan. Amit találnak a ládában, az sokuk életét megkönnyíthetné, ők azonban ezt is titokban akarják tartani. Vajon a két lány szövetsége kitart a végéig? Vagy a két legkétszínűbb játékos egymást is elárulja? A Survivor ma esti adásából megtudhatjuk.