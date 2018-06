Pohner Ádám hétfőn versenyez a Bocuse d'Or európai döntőjén

A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez Torinóban.



A megmérettetésen a kontinens 20 szakácsa méri össze tudását hétfőn és kedden, közülük tízen juthatnak tovább a 2019-es lyoni világdöntőre.



A verseny honlapja szerint a hétfői versenynapon Magyarország mellett Lengyelország, Belgium, Izland, Németország, Hollandia, Spanyolország, Franciaország, Svájc és az Egyesült Királyság szakácsa főz.



A magyar csapat tagjaként Pohner Ádám munkáját Vomberg Frigyes coach, Csillag Richárd commis (segéd) és Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Alapítvány elnöke segíti.



A Bocuse d'Or szakácsverseny 15. alkalommal megrendezett európai döntője az évszázad séfjének tartott, 2018 elején elhunyt Paul Bocuse-nek és az olasz gasztronómiai hagyomány megújítójaként ismert, 2017 végén elhunyt Gualtiero Marchesinek kíván emléket állítani.



A több mint ötórás szakácsverseny résztvevőinek a gasztronómiai hagyományáról ismert Piemonte tartomány klasszikus termékeit is fel kell használniuk, például a Castelmagno sajtot, Fassona Piemontese marhafilét, Sant'Andrea típusú Baraggia Biellese e Vercellese rizst, valamint piemonti borjúmirigyet. Újdonságnak számít, hogy a versenyzőknek egy kötelezően felhasználandó alapanyagot is adnak, amely a döntő előtti napig titkos marad. A szakácsoknak a tipikus itáliai tálalással kell felszolgálniuk kreációikat.



A zsűrit idén Széll Tamás vezeti, aki a magyar szakácsok között elsőként 2016-ban Bocuse d'Or Europe győztese lett, majd a 2017-es lyoni világdöntőben a 4. helyezést szerezte meg. A zsűri 14 nagy nevű séfből áll: köztük lesz a francia Jerome Bocuse, a verseny alapítójának fia és a Bocuse d' Or jelenlegi elnöke, az olasz Enrico Crippa, a 2018-as verseny európai döntőjének elnöke, valamint az olasz sztárséf, Carlo Cracco tiszteletbeli elnök.



A Gourmet Expoforum keretein belül zajló versennyel párhuzamosan már vasárnaptól zajlik a Cukrászati Világkupa, a Coupe du Monde de la Pâtisserie verseny európai válogatója.



Mindkét verseny központi helyszíne az egykori Fiat-autógyárból kialakított Lingotto-területe, ahol 1300 néző tudja figyelni a szakácsok munkáját.