Plakátokon idézik fel a magyar underground aranykorát

A hazai underground kialakulását meghatározta a hetvenes évek végén Nyugatról berobbanó punk, amely rendkívül egyszerű volt és klasszikus mintát adott. Már nem volt szempont, hogy az énekes jól énekeljen, és az se, hogy a plakát hagyományos módon közvetítse az információt a koncertekről. Az új hullám végigsöpört a fiatal művészeken, létrejött egy párhuzamos kultúra, nem valami ellen, hanem azért, mert a meglévő struktúrák nem elégítették ki őket. Egy életérzés jelenik meg ezeken a plakátokon, amely a zenében, a képzőművészetben, az öltözködésben is jelen volt

Számos zenekarban játszottak képzőművészek, fotósok, de erős szálakkal kötődtek a nagyjából hasonló korú, mai kifejezéssel alternatívként leírható színházcsinálókhoz, filmesekhez, kortárs zenészekhez, mozgásművészekhez, irodalmárokhoz. Mindennek a lenyomata érzékelhető a plakátokon is

Vannak rokon vonások azzal, ami Nyugaton történt, sőt akár utánzások is, de ennél fontosabb, ahogyan a korszellemet kifejezik - itt és most, azaz akkor, Magyarországon.

Ezek a zenekarok kívül álltak a zenei intézményrendszeren, így nem is annak az elvárásai szerint működve alakították ki látványvilágukat. A sokféleség összeadódott, és ebből valami sajátos összkép alakult ki, amely eltért attól is, ami Nyugaton megszületett, és attól is, ami a környező szocialista országokban

Saját tervezésű plakátjaimra az volt a jellemző, hogy elhasznált fotómaradékokat minimalizált, fekete-fehér színalapokra helyeztem. Arra a hatásra törekedtem, hogy energikus legyen

Pokoli aranykor címmel nyílik kiállítás pénteken a fővárosi Kieselbach Galériában a nyolcvanas évek magyar underground koncertplakátjaiból. A tárlatot egy vaskos kötet kíséri, amely a plakátok mellett hiánypótló módon bemutatja a kor és a színtér fontos szereplőit.- mondta Bp. Szabó György grafikus, zenész, a kiállítást megalapozó egyik plakátgyűjtemény tulajdonosa az MTI-nek. tárlatot két magánkollekció alapozta meg. Bp. Szabó György zenészként (Electric Petting, Bp. Service) és grafikusként is érdekelt volt, ő maga készítette együttesei plakátjait és gyűjtötte az eredeti plakátokat.Szőnyei Tamás 1978-tól gyűjtött: a ma levéltárosként dolgozó egykori újságíró rajongóként nyiszálta le a falakról a plakátokat.Mindkettejük gyűjteménye mintegy ezer darabra rúg.- fogalmazott Szőnyei Tamás az MTI-nek.A könyv szerkesztője Rieder Gábor.Mint Szőnyei megjegyezte, magával ragadta a Magyarországon 1980 körül kibontakozó zenei új hullám: koncertekre járt, kazettákon csereberélte a zenekarok házilagos felvételeit, és fiatal újságíróként cikkeket kezdett írni ezekről."A plakátokat éppoly eredetinek találtam, mint a zenéket. Szerettem ezt a tehetséges közeget, értékesnek találtam, amit zeneileg és vizuálisan létrehozott, és dokumentálni akartam". Bp. Szabó György 1982-ben végzett az Iparművészeti Főiskolán grafika szakon, és - mint felidézte - az underground kultúra felszabadító erőt hozott számára.A plakátok kezdetleges technikákkal, xerox módszerrel, ceruza, ecset, filctoll, letraset felhasználásával, egyszerű kézi munkával készültek, az elkészült darabokat éjszakánként illegálisan ragasztották ki a város frekventált pontjain.- vélekedett Szőnyei Tamás.A nyolcvanas években működő legismertebb magyar underground-újhullámos zenekarok közé tartozott a Bizottság, az URH (a címadó Pokoli aranykor című szám előadója), a Kontroll Csoport, az Európa Kiadó, a Sziámi, a Neurotic, a Trabant, a Balaton, a VHK, a CPg, a Csokonai Vitéz Műhely, a Lacht el Bahhtar és a Sexepil.Bp. Szabó György az MTI-nek elmondta: együttese, a Bp. Service felvette magnókazettára a városi zajokat, a mindennapi utcai lüktetést és hangokat, és azokat úgy mutatta be, hogy közben a színpadon is szokatlan eszközöket, bevásárlókocsit, vasakat, fóliákat használtak.- fűzte hozzá.A művész 1996-tól tizennyolc éven át Amerikában dolgozott grafikusként és tavalyelőtt részben azért jött haza, hogy plakátjaiból könyvet állítson össze. Ekkor került a képbe Szőnyei Tamás, illetve Kieselbach Tamás, aki kiadóként és a tárlat befogadójaként is a projekt mögé állt."1985-ben egy kisebb, 1995-ben egy nagyobb kiállítást is rendeztem a gyűjteményem darabjaiból. Azóta, tehát évtizedek óta álmodom arról, hogy egy albumban lenne a helyük. Bp. Szabó György néhány éve mutatta be a maga gyűjteményét a Budapest Galéria Lajos utcai kiállítótermében" - idézte fel Szőnyei Tamás a két gyűjtemény találkozásának történetét.A Pokoli aranykor című kiállítás október 21-ig látható a Kieselbach Galériában. A tárlathoz és a kötethez kapcsolódva film készül az akkori idők szereplőivel; a műből részletet vetítenek a kiállításon.