Plagizálás miatt perelik a Radiohead ügyvédei Lana del Rey-t

A Radiohead, pontosabban az angol zenekar ügyvédei azzal vádolják Lana Del Rey-t, hogy ellopta kultikus dalát, a Creepet, és a brit rockzenekar képviselete be is perelte az amerikai énekesnőt. A kereset szerint a 32 éves énekesnő a Radiohead 1992-es szerzeményét koppintotta le Get Free című számához, legújabb albumának utolsó dalához, amelynek kezdete kísértetiesen hasonlít a Creep indító gitárakkordjaihoz.A plágiumperről a The Sun című brit bulvárlap írt, és az értesülést az énekesnő vasárnap a Twitteren megerősítette. Bár Lana Del Rey tagadja, hogy a Creepből merített volna ihletet a Get Free-hez, kompromisszumként felajánlotta a dal bevételeinek 40 százalékát, a brit együttes a zeneszám egészét a sajátjának tekinti és így a bevételek 100 százalékát akarja. A Radiohead ügyvédjei hajthatatlannak mutatkoztak, így bíróságon rendezzük az ügyet - közölte az énekesnő. Tagadhatatlan, nagyon hasonlít Lana del Rey albumzáró száma a Radiohead slágerére.Érdekesség, hogy korábban a The Hollies zenekar tagjai perelték a Radiohead frontemberét, Thom Yorke-ot a Creep című szám miatt, mert az kísértetiesen hasonlít az Albert Hammond és Mike Hazlewood által szerzett "The Air That I Breathe" című dalra, tulajdonképpen ugyanaz az akkordvezetése a két számnak.A Creep a Radiohead első kislemeze volt 1992-ben, és az oxfordi gyökerű zenekar karrierjének indulásának kezdete, viszont a banda koncerteken manapság már csak elvétve játssza a számot.