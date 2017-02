PJ Harvey először jön Magyarországra

Első magyarországi koncertjét adja az idei Sziget fesztiválon PJ Harvey, az elmúlt két évtized egyik legfontosabb brit dalszerző-előadója. A szervezők által szerdán bejelentett fellépők között van az Alt-J, a Rudimental, George Ezra, a White Lies és a Dubioza Kolektiv is.



PJ Harvey az egyetlen brit előadó, aki kétszer is elnyerte a legjobb brit albumnak járó Mercury Prize-t: 2001-ben a Stories from the City, Stories from the Sea-vel, 2011-ben a Let England Shake-kel. Tavaly jött ki legutóbbi anyaga, a közönség és a kritikusok körében egyaránt magasztalt The Hope Six Demolition Project.



Az irodalomban és a képzőművészetben is jártas, szókimondó, szexi, agresszív, semmilyen tabutól vissza nem riadó PJ Harvey eddig tizenegy stúdióalbumot készített. A jubileumi, 25. Sziget fesztiválon, amelyet augusztus 9. és 16. között rendeznek meg, remélhetőleg korábbi nagy slágereit, köztük a 50ft Queenie-t, a Down by the Watert, a To Bring You My Love-ot, a C'mon Billy-t, a Broken Homest, A Perfect Day Elise-t, a The Windet vagy a The Lettert is előadja.



Visszatér a Sziget nagyszínpadára az utóbbi évek egyik legnépszerűbb brit indie rock együttese, az új lemezén dolgozó Alt-J, de élő produkcióval érkezik a slágergyáros drum'n'bass formáció, a Rudimental, valamint a Budapest című számával befutott fiatal, tehetséges dalszerző-énekes, George Ezra is. Tízéves fennállását a Szigeten is megünnepli a szintén brit White Lies, és koncertet ad az örömbulijairól ismert ska-punk-reggae Dubioza Kolektiv.



A fesztivál Aréna helyszínén lép fel az elektro house partyjaival világhírűvé vált dj-producer és kiadótulajdonos, Steve Aoki, itt lesz hallható a Grammy-díjas ausztrál duó, a Nervo. Az A38 színpadon erős indie-pop-elektro felhozatal lesz: az eddig bejelentett előadókhoz csatlakozott az új lemezével érkező új-zélandi Naked and Famous, a garázsrockot játszó svéd Mando Diao és a tavaly berobbant fiatal Anne-Marie.



A drum'n'bass vonalon a brit Andy C, a hiphop mezőnyből az amerikai slammer-költő, Watsky került a programba, fellép továbbá a Strypes, a Nothing But Thieves, a Léon, a Bear's Den, a Chef'Special, a De Staat, Valentino Khan, Rone és Weval.