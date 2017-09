Pitypangból készült gumikon kerekezhetünk a jövőben

A világon elsőként gyermekláncfűből nyert természetes gumiból készített kerékpárabroncsot az Apollo Vredestein. A prototípust a napokban megrendezett kerékpáros seregszemlén, az Eurobike-on mutatták be, a németországi Friedrichshafenben. A Vredestein Fortezza Flower Power névre hallgató kerékpárabroncs az Európai Unió által támogatott DRIVE4EU kutatási program keretében, a hollandiai Wageningen Egyetem és Kutatóközponttal közösen készült el.

A mindenki által ismert gyermekláncfű egy Kazahsztánban őshonos fajtája, az úgynevezett gumipitypang (Taraxacum kok-saghyz vagy TKS) gyökeréből nyert természetes gumiból a világon most először állítottak elő kerékpárabroncsot.A Fortezza pedig nem más, mint a Vredestein kerékpárabroncs márkája.Az Apollo Vredestein és a Wageningen Egyetem és Kutatóközpont közösen fejlesztették ki a speciális gumit, hogy az alkalmas legyen a gyártásra, illetve különböző összetételeket tesztelhessenek. A prototípushoz Hollandiában termesztett pitypangot használtak fel, kísérletezve azzal, hogy hogyan tudják belőle a legjobb minőségű gumit kisajtolni, ami a folyamat minden állomásánál egyre erősebbé és tartósabbá vált. Az így megalkotott különleges összetétel lett a Fortezza Flower Power prototípus alapanyaga, ami ráadásul jobb tapadást biztosít a hagyományos abroncsoknál, hiszen sokkal magasabb koncentrátumban található meg benne a természetes gyanta. Jelenleg a tömeggyártás elindításának lehetőségét vizsgálják.A DRIVE4EU nevet kapta a kezdeményezés, amelyet a Wageningen Egyetem és Kutatóközpont vezet, és amelyben az Apollo Vredestein is részt vesz. A projekt elsősorban a Kazahsztánban őshonos pitypang felhasználási lehetőségeire koncentrál. Ennek két fő oka van: egyrésztA világújdonságnak számító, pitypangból készült kerékpárabroncs mellett az Apollo Vredestein három teljesen új típusú országúti abroncsot is bemutatott az Eurobike kiállításon, amellyel a sportosabb vonal iránti elkötelezettségét erősíti.A Fortezza Duralite versenycélokra szánt könnyűgumija nagyobb sebességet garantál a megfelelő tapadás és kényelem megtartásával. Ezzel szemben a Fortezza Tubeless Ready megalkotásakor legfőbb szempont a kopás és defektálló jellemzők voltak, amelyet egy speciális folyadék segítségével valósítottak meg. A harmadik új abroncstípus, a Fortezza Senso Tri, a triatlonversenyzőkre koncentrál. A szélsőséges külső tényezők okozta légnyomásveszteséget egy beépített butil csővel gátolják, amelynek a latexhez képet sokkal jobb a levegőáteresztő képessége.