Pitonnal pózolt a várandós Horváth Éva - fotók

Kígyókkal és csótányokkal pózolnak a Sikítófrász versenyzői a VIASAT3 ma este induló para-karaokéjához készült köztéri plakátokon, a szereplők közül azonban nem mindenki tudta, hogy élő állatokkal kell majd fotózkodniuk.- Amikor felkértek, még fogalmam sem volt róla, hogy egy 6-7 kilós élő állat fog a nyakamban tekeregni - mesélte Horváth Éva, aki a fotózás alatt már kisbabát várt, de erről rajta kívül senki nem tudott, és nem is árulta el a stábtagoknak.

- Alapvetően egyáltalán nem félek a hüllőktől, most viszont a terhességem miatt tartottam tőle. Szerintem ezt a kígyó is megérezte, mert hiába volt ott az állatidomár, teljesen megkergült, össze-vissza tekergett a nyakamban - tette hozzá az egykori szépségkirálynő.A fotózásnál arra is kellett figyelni, hogy az állatok egyszerre csak rövid időszakokra szerepelhetnek, de a piton kifejezetten jól bírta a fotózást.Valódi csótányokkal az arcán fotózták Varga Viktort is, ő azonban még élvezte is a különleges élményt.- Semmilyen félelemérzetem nincs, ráadásul bogarakat már ettem is Thaiföldön. Én kifejezetten élvezem a veszélyhelyzeteket, mivel abból merítek erőt a művészetemhez. Máskor hogyan próbálhatnám ki, milyen érzés, amikor csótányok mászkálnak az arcomon? - kérdezte.

Viktor egyébként nemcsak élvezi, keresi is a hasonló szituációkat, egyik nagy álma például, hogy átússza a jeges Dunát.- Édesapámmal kiskoromban többször belevetettük magunkat a jeges Körösbe, a kalandvágyamat is tőle örököltem. Azóta is mindig szeretem kitolni a határaimat, hiszen csak így lehetek határtalan - mondta.