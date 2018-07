Pitbull helyett Flo Rida lép fel a Fezenen

A közleményben azt írták, a többek között Pitbullal is közös dalokat jegyző, többszörös Grammy-jelölt Flo Rida csaknem tíz éve ontja a slágereket, mint amilyen a Whistle, a Right Round, a Good Feeling vagy a Wild Ones. Pályafutása során rengeteg sztárral dolgozott együtt, köztük volt Pitbull mellett David Guetta, Nicki Minaj és Sia.A fesztivál szervezői korábban azt is közölték, hogy a Fezen házirendjének értelmében programváltozás miatti jegykompenzációra nincs lehetőség, de a szombatra váltott napijegyek idén bármelyik napra érvényesek.A szerdától szombatig tartó fesztiválon a fellépők között lesz a brit The Prodigy, a svájci DJ Bobo, a holland Epica, a német Helloween, az amerikai Mr. Big, a brit Dragonforce, az amerikai Richie Kotzen, a német Accept, az amerikai Ministry, a brit Enter Shikari és a finn Korpiklaani.A hazai előadók közül színpadra lép a Tankcsapda, Rúzsa Magdi, a Quimby, Majka és Curtis, Ákos, a Kowalsky Meg A Vega, a Honeybeast, a WellHello, a Halott Pénz, a Lord, a Road, a Lóci Játszik, a Depresszió, a Magashegyi Underground, a Leander Kills, az Anna & The Barbies, a Moby Dick, a Mobil Mánia, a Pál Utcai Fiúk, Ganxsta Zolee & A Kartel, az AWS, a Takáts Tamás Blues Band, a Csík Zenekar, valamint a Junkies.

Hetekkel ezelőtt elfogytak a diákjegyek, mostanra pedig a bérletek és a kempingjegyek is, így akár nézőcsúcsot dönthet a XXI. Fehérvári Zenei Napok (Fezen), amelyet szerdától rendeznek Székesfehérváron, az egykori MÁV-pályán.Kovács Antal főszervező a rendezvény helyszínén tartott keddi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy július 25. és 28. között napi 15 ezer látogatóra számítanak, ezzel megdönthetik a tavalyi fesztivál látogatottságát. Hozzátette: a befogadóképességet tovább növelték, így olyan művészeti ágaknak is teret tudnak adni, mint a világzene vagy a folklór.A főszervező bejelentette, hogy a szombatra meghirdetett Pitbull-koncert elmarad, mert az amerikai rapper menedzsmentje indoklás nélkül lemondta a fellépést. A szervezők igyekeznek pótolni a nagyszínpadon megüresedett koncertsávot, jelenleg három neves külföldi előadóval tárgyalnak. A szombatra váltott jegyekkel a fesztivál másik három napja közül egy ingyen látogatható.Kovács Antal megemlítette, hogy a fesztivált jótékonysági adománygyűjtés is színesíti a Bethesda Gyermekkórház égési sérült betegei javára.Mészáros Attila alpolgármester úgy vélte, hogy a Fezen 21 éves fennállása komoly teljesítmény és városmarketing szempontból is kiemelkedő. Örömének adott hangot, hogy a fesztivál szervezői egyre több lehetőséget adnak a fehérvári vagy a városhoz kötődő zenekaroknak a fellépésre.Az idei Fezenen a fellépők között lesz a brit The Prodigy, a svájci DJ Bobo, a holland Epica, a német Helloween, az amerikai Mr. Big, a brit Dragonforce, az amerikai Richie Kotzen, a német Accept, az amerikai Ministry, a brit Enter Shikari és a finn Korpiklaani.A hazai előadók közül színpadra lép a Tankcsapda, Rúzsa Magdi, a Quimby, Majka és Curtis, Ákos, a Kowalsky Meg A Vega, a Honeybeast, a WellHello, a Halott Pénz, a Lord, a Road, a Lóci Játszik, a Depresszió, a Magashegyi Underground, a Leander Kills, az Anna & The Barbies, a Moby Dick, a Mobil Mánia, a Pál Utcai Fiúk, Ganxsta Zolee & A Kartel, az AWS, a Takáts Tamás Blues Band, a Csík Zenekar, valamint a Junkies.