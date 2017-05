Pirofodrászat: lángszóróval vág hajat a kairói borbély (videó)

Mohamed Hanafy hajszobrász ugyanis teljesen rákattant arra, hogy tűzzel vágjon hajat, miután látott egy videót egy egész hasonló technikát alkalmazó pakisztáni fodrásztól a YouTube-on - bár míg ott elég volt egy öngyújtó, Hanafy nem elégszik meg ennyivel: gyakorlatilag egy kisebb lángszórót használ - írja a BorsOnline Persze ő maga is tudja, hogy elég meredek, amit csinál, és nem volt egyszerű meggyőzni az első vendégeket, hogy bevállalják a lángcsóvákat: "Hogy mondjam el nekik, hogy most fel fogom gyújtani a hajukat, és győzzem meg őket, hogy ez egy cseppet sem veszélyes?"Valójában az extrém módszer sokkal jobb, mint a klasszikus vágás: tovább lesznek erősek a hajszálak, segít a szín megőrzésében és a korpát is eltávolítja. Arról nem is beszélve, hogy sokkal menőbb azt mondani: megyek leégetni a hajam... Mindennek köszönhetően Hanafy szalonját pillanatok alatt felkapták a helyiek.