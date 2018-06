Pintér Tibor éjszakánként készítette fel szerelmét az érettségire

Sosem zavarta Pintér Tibort, ha a barátnői több mint húsz évvel fiatalabbak voltak nála, sőt most az sem okozott számára gondot, hogy szerelme, Frida csak most érettségizett. Sőt komoly szerepet vállalt a felkészülésében.– Nagyon jó eredményei lettek, ma­gyarból „jó" értékelést kapott. Nagy szerencséje volt, ugyanis a Rómeó és Júliát húzta ki a szóbelin, amit együtt elemeztünk éjszakánként. Igyekeztem neki a lehető legtöbbet segíteni a felkészülésben, sokak szerint ez fura vagy kellemetlen volt, pedig szerintem egy társas kapcsolatban segítenünk kell egymást. Ha minden jól megy, szeptembertől a Testnevelési Egyetemre fog járni. Közben a Nemzeti Lovasszínháznál is elkezdett dolgozni: reggelente a lovak etetésében és a takarításban segít. Nagyon ügyesen csinálja, emlékszem, az első al­kalommal még rohant vissza hozzám, mert nem bírt a jószágokkal, de mostanra igazi profi lett. Fridi képzett táncos is, már három darabban dolgozunk együtt – mesélte a borsonline.hu -nak Pintér.A színészt az utóbbi időszakban mintha kicserélték volna: megvált jellegzetes loboncától, és kevesebb nyilvános szereplést vállalt, hogy a magánéletére koncentrálhasson.