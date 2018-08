Pintér Tenya kisfia vagány rocker lett - fotó

Egyre jobban kezd beindulni Pintér Tenya kisfiának, Máténak a karrierje –A 13 éves fiú modell szeretne lenni, hamarosan egy gyerekszépségversenyen is indul, addig pedig egyre vagányabb fényképek készülnek róla. Máté most vérbeli rockerként pózolt Szick Petra Dóra szépségkirálynővel.– Egy páros fotózáson figyelni kell a másikra is, külön kihívást jelentett az számara, hogy egy profi modellel kellett együtt dolgoznia. Máté választotta ki a fotózás témáját – mondta a szépségkirálynő, hozzátéve: Máténak még a kifutói mozgást kell elsajátítania a verseny előtt.