Pink repült a közönség felett, mi vele szálltunk a Szigeten - fotók

Úgy indultam neki a szerdának, mint egy átlagos napnak, még hangosan meg is jegyeztem, kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy ma este P!nk-koncerten leszek a Szigeten. Napközben sem hangolódtam rá, nem hallgattam a dalait, nem néztem koncertfelvételeket. (Lehet, hogy valahol mélyen még a tavalyi, Rihanna-csalódás élt bennem, az, amikor óriási haknit tolt fél óra késés után.)De ahogy közeledtem a nagyszínpad felé - van egy olyan szokásom, hogy az sem érdekel, ha eleinte a karomat sem tudom megmozdítani a tömegben, nekem akkor is az első sorokban kell lennem - , kezdtem felocsúdni a zsibbadtságból, és éreztem, ez a kezdés összehasonlíthatatlanul más lesz.A buliindító Get the Party Started alatt egy pillanatra azért végigfutott rajtam a félsz - kezdetben valami nem stimmelt a hangosítással, P!nk vokalistái többet énekeltek, mint ő -, de miután bevette az egész színpadot, minden rendben lett.Olyannyira, hogy a harmadik dalnál, az volt a Just Like a Pill, egyszer csak azt vettem észre, hogy folynak a könnyeim. Totálisan a hatása alá kerültem, és ráadásul P!nk ott állt egyenesen velem szemben, kijött a színpad jobb szélére. Aztán jött a Trouble, és az is elért az agyamig, hogy az énekesnő milyen laza - semmi puccparádé - ugyanakkor talán kicsit meleg öltözetben van, de a lényeg, hogy ő jól érzi magát benne, és legalább ugyanannyira izzad, mint mi a tömegben. Később aztán átöltözött.A Try alatt megint a könnyeimet maszatoltam, és jött a libabőr is, az volt az első olyan szám, amit elejétől a végéig a mikrofon mögött állva énekelt a színpad közepén, és iszonyatosan jól szólt. Bár egyébként szinte mindig CD-minőségben szólt P!nk hangja, különösen a koncert közepén, az akusztikus blokkban ámulhattunk rajta.Egyáltalán nem éreztük úgy, hogy ekkor leült volna a koncert - ahogy az az akusztikus részeknél általában történik - , ráadásul a csodás hangja mellett P!nk közben végtelenül közvetlenül kommunikált is a közönséggel. Például elkérte egy szerencsés rajongó telefonját, és szelfit készített vele. De többször is lement a közönséghez, még aláírásokat is osztogatott, azt mondanom sem kell, hogy a "köszönöm" is profin ment neki. De a rajongók is készültek: valakitől kapott egy hatalmas rószaszín virágcsokrot. Az is annyira a természetességére vallott, ahogy megijedt és elhessegetett egy rászálló nagy bogarat két szám között, majd nyugalomra intette magát. Egyszerűen imádni való volt. Meg kell jegyezni, hogy kiváló zenekarral koncertezik, és a táncosai is csodálatosak.P!nk nem csak a saját slágereit, feldolgozásokat is játszott, ezek közül nekünk leginkább a River című szám tetszett (eredetileg Bishop Briggs dal.) A vége felé jött a Just Like Fire, a Blow me (One Last Kiss), a Raise Your Glassnél meg aztán végképp mindenki megőrült, akkora tombolda volt. Már az sem érdekelt, ami a koncertek elején mindig zavar, hogy az előttem állók a telefonjukon keresztül nézik az egészet - ha ő inkább a memóriájában tárolja, mint valóban átélje az élményt, nekem mindegy.Az utolsó dalt, a visszajátszást - So What - egy picit hosszabb szünet előzte meg, de aztán gyorsan kiderült, hogy miért kellett várni: következett a légi akrobatika. P!nk - természetesen biztosítva - hátraszaltókat tolt, majd a közönség felé repült és úgy énekelt. Mi meg vele együtt szálltunk el, az egész másfél órás élménytől, amit nekünk adott a hangjával és a személyiségével. A látványvilág - tűz, tűzijáték is volt - , csak hab a tortán, ez anélkül is átjött volna.Világos, hogy P!nk is mennyire élvezi az egészet, és tényleg ő van a rajongókért - nem fordítva. Ennél tökéletesebb 25. Sziget nyitányt elképzelni sem lehetett volna.