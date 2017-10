Pimaszúr újra az RTLII-re cuccol!

Újabb közismert személyiségek engedik be otthonukba Papp Gergőt és feleségét, Juhász Juditot, hogy megörökítsék a házigazda egy napját. A ministáb a forgatási nap reggelétől másnap reggelig együtt tart vendéglátójukkal, akik életüknek eddig nem vagy kevésbé ismert részeibe is bepillantást engednek. Az új évadban Gergely Róbert, Anger Zsolt, Trapp kapitány vagyis Molnár Tibor, a Tankcsapda valamint Papp Gábor Zsigmond rendező-műfordító otthonába látogat el Papp Gergő és operatőre, Juhász Judit.Az új évad első epizódjában – melyben számtalan megmosolyogtató pillanatnak is részesei lehetnek a nézők – Gergely Róbert énekessel tölt el egy egész napot Pimaszúr, melyet ma este 22 órától az RTLII-n láthatnak a nézők.