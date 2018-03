Pharrell Williams zenekara is fellép Kids' Choice Awardson

A KCA-n fellép Pharrel Williams zenekara, a N.E.R.D. és JoJo Siwa is. A narancssárga szőnyegen a nézők többek között Zendayaval, Camila Cabelloval, Kristen Bell-lel, Channing Tatummal, Shawn Mendessel is találkozhatnak. Érkezik Hailee Steinfeld, Candace Cameron Bure, Nick Cannon, Yara Shahidi, Anthony Anderson, Marsai Martin, Grant Gustin, Laurie Hernandez, Storm Reid, Miranda Sings és Alex Wassabi is. A rajongók nagy örömére Nickelodeon új sorozatának, Knight Squad-nek főszereplői, Daniella Perkins, Lilimar, Owen Joyner is a gálán ünnepelnek majd, és ott lesznek a Tini Nindzsa Teknőcök, a Game Shakers, a Nicky, Ricky, Dicky és Dawn sztárjai, illetve Breanna Yde and Ricardo Hurtado is a Rocksuliból.

Szombat este rendezik meg a gyerekközönség egyik legmenőbb díjátadóját, a Kids’ Choice Awards-ot Los Angelesben. A slime-ról, azaz a gigantikus zöld trutyizuhatagról és a sztárok felvonultatásáról elhíresült gálát a magyar nézők március 28-án 18:00-kor láthatják a Nickelodeon műsorán. A jelöltekre hosszú hetek óta bárki szavazhat, a csatorna most a sztárvendégek listáját is nyilvánosságra hozta.A 30 éves születésnapját ünneplő Kids’ Choice Awards jelöltjei között idén is olyan hírességek szerepelnek, mint Ben Affleck, Dwayne Johnson, Emma Watson, Bruno Mars vagy Beyoncé, pár nap múlva pedig az is kiderül, kik részesülnek abban a megtiszteltetésben, hogy a nyakukba ömölhet a nagy adag zöld trutyi. Az idei gála házigazdája a WWE-szupersztár John Cena lesz, a Nickelodeon pedig a sztárvendégek nevét sem titkolja tovább.