Pharrell Williams zenéjére tombolnak a minyonok - videó

Az összes Gru-film zenéjét Pharrell Williams szerezte, illetve szerkesztette, összes alatt pedig azt kell érteni, hogy a hamarosan látható harmadik rész soundtrackjét is ő jegyzi.A Gru 3-ban öt vadonatúj Pharrell-szám szerepel, köztük a közelmúltban debütál a Yellow Light, amely a sárga minyonok indulójának is tekinthető. A film zenéjét egyébként a nosztalgia hatja át egy új szereplőnek köszönhetően: megjelenik egy új főgonosz, Balthazar, aki balszerencséjére a nyolcvanas években szocializálódott, ezért az akkori popkultúra a kelleténél mélyebb benyomást gyakorolt rá. Így aztán felcsendülnek Michael Jackson (Bad), Madonna (Into the Groove), Nena (99 Luftballons) és az A-ha (Take on Me) legnagyobb slágerei, amelyek nyilván a serdültebb közönségben is érzékeny húrokat fognak megpendíteni.Érdemes felidézni, hogy a Gru 2 számára írt Farrell-szám, a Happy Oscar-jelölést kapott és Grammy-t nyert, a belőle készült klip pedig világszerte több ezer zenerajongót inspirált arra, hogy elkészítse a maga változatát. A Happy a világ szinte összes zenei toplistáját az élen végzett, hétszeres platinalemez lett Amerikában, s ezzel kivívta magának 2014 legsikeresebb slágerének címét.A Gru 3 története egy csavarra épül. Felbukkan a megjavult Gru ikertestvére, Dru, aki híres főgonosz szeretne lenni, s ezen felbuzdulva hősünk is rájön, hogy mégiscsak jobb, ha valaki azt az életcélt választja, hogy fondorlatos módon romba dönti a világot. És akkor még ott vannak a minyonok is...