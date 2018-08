Peter Jackson első világháborús dokumentumfilmje a Londoni Filmfesztiválon debütál

Át akartam törni az idő ködén, és visszahozni ezeket az embereket a modern világba, hogy még egyszer visszakaphassák emberi méltóságukat ahelyett, hogy Charlie Chaplin-figurákhoz hasonlóan látnánk őket régi filmszalagokon. A számítógép erejével eltöröltük a száz évvel ezelőtti film határait, úgy láthatjuk és hallhatjuk a Nagy Háborút, ahogy ők átélték"

Peter Jackson első világháborús dokumentumfilmje, a They Shall Not Grow Old (Nem öregednek meg) a BFI Londoni Filmfesztiválon mutatkozik be a közönségnek. A világpremiert csaknem napra a háború befejezésének századik évfordulóján tartják meg - Írta a The Hollywood Reporter.A They Shall Not Grow Old a brit költő, Laurence Binyon 1914-ben keletkezett For the Fallen (Az elesettekért) című költeményének egyik sorát idézi. A dokumentumfilm Peter Jackson első rendezése A hobbit-trilógia óta.A dokumentumfilmet a brit első világháborús centenáriumi program és a londoni Imperial War Museum rendelte meg. Az alkotást október 16-án vetítik a londoni fesztivál helyszínén, a Brit Filmintézetben. A bemutató után az Oscar-díjas új-zélandi rendező közönségtalálkozón is részt vesz.Jackson maga is szenvedélyesen kutatja az első világháború emlékeit. A filmhez az Imperial War Museum gyűjteményének eredeti archív felvételeit és a BBC archív hang- és képfelvételeit is felhasználta. Az alkotásban veteránok szólalnak meg, az archív filmek pedig színes és 3D-s formátumban mutatják be a Nagy Háborút, ahogy azt eddig még nem láthattuk.- mondta el Jackson.Tricia Tuttle, a Londoni Filmfesztivál művészeti igazgatója szerint Peter Jackson filmje segít megérteni, hogy mit élhettek át annak idején a katonák a fronton. "Az eredeti hang- és mozgókép felhasználásával lehetővé teszi, hogy a katonák megoszthassák a történeteiket" - fűzte hozzá a rendező munkáját méltatva.