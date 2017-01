Pert kezdeményeztek a Twitter ellen a párizsi és a brüsszeli terrorcselekmények miatt

Az áldozatok hozzátartozói New Yorkban benyújtott panaszukban azt állították, hogy a Twitter "erős és egyedüli kommunikációs eszköz" Iszlám Állam nevű terrorszervezett fegyveresei számára. A szolgáltatás lehetővé tette számukra, hogy nézeteiket népszerűsítsék és a támadásokat végrehajtsák.



Indoklásukban hangsúlyozták, a szolgáltató nem tett elégséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy az oldal a szélsőséges iszlamisták ne használhassák. Véleményük szerint ezzel a közösségi médiacég megsértette az Egyesült Államok terrorizmus ellen hozott jogszabályait.



A cikk szerint a Twitter más gyilkos támadások miatt is perekkel nézett szembe.



Eljárást kezdeményeztek például a 2016 júniusában, a floridai Orlando városában elkövetett gyilkosság 49 áldozatának, valamint egy 2015-ben, két amerikai állampolgár halálával járó Jordániában elkövetett merénylet áldozatainak hozzátartozói is.



Utóbbiak indoklásukban az állították, a közösségi oldal jogilag felelős az elkövetett merényletekért és az áldozatok haláláért. A szélsőségesek pénzt gyűjtöttek és újabb tagokat toboroztak az oldal segítségével. Az ügyben eljáró bíróság azzal utasította el a keresetet, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az elkövető az Iszlám Állam Twitter oldalon közzétett posztjai által radikalizálódott volna.



A közösségi médiamegosztó cég az elutasító bírósági végzés ellenére 125 ezer, terrorszervezetekhez köthető felhasználói fiókot zárolt - tette hozzá a Politico.