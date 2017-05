Perre megy az őt kritizáló szegedi orvossal Schobert Norbi - 5 milliót követel

"Egyre több a beteg. Már miattad is. Felelős vagy érte!" - írta egyik bejegyzésében Patay Gábor. A szegedi orvos rendszeresen ostorozta Norbit és termékeit közösségi oldalán - írja a Bors Norbi szerint 14 éve egyszer sem találtak kivetnivalót termékeiben. "Ezekkel a kijelentésekkel a doktor úr nekimegy a teljes magyar élelmiszergyártásnak, és annak a 64 gyártócégnek is, akikkel én együtt dolgozom! Az élelmiszertörvény világosan kimondja, hogy minden forgalomban lévő élelmiszer egészséges, amelyet alapos ellenőrzéseket követően felülvizsgál a Nébih" - közölte a Blikkre hivatkozva a Bors.A fitneszguru elmondta, már szinte megszokták, hogy naponta jelentik fel őket, de nála is van tűréshatár, és ezt most átlépték. Patay az ügyvédi megkeresést is posztolta oldalára, így nem úgy tűnik, mint aki megijedt volna egy feljelentéstől.