Perdüljön táncra! Ma van a tánc világnapja!

Szögi Csaba táncművész, koreográfus, táncpedagógus üzenete

Trisha Brown néhai amerikai táncos és  koreográfus üzenete



A tánc világnapjának nemzetközi üzenetét idén rendhagyó módon, a közelmúltban elhunyt

A tánc világnapjának nemzetközi üzenetét idén rendhagyó módon, a közelmúltban elhunyt Trisha Brown közeli munkatársa, Susan Rosenberg állította össze a koreográfus írásaiból. Az alábbiakban közöljük a néhai amerikai táncos és koreográfus üzenetének hivatalos magyar fordítását, amelyet az ITI Magyar Központja készített és a Nemzeti Táncszínház juttatott el az MTI-hez. "A repülés iránti vágyam miatt lettem táncos. Mindig is a gravitáció titokzatossága motivált. Táncaimnak nincsen titkos jelentése. Azok fizikai formába öntött szellemi gyakorlatok. A tánc kiszélesíti az egyetemes kommunikáció nyelvét, életre hívva az örömöt, a szépséget és az emberi tudás fejlődését. A tánc újra és újra maga a kreativitás. a gondolkodás, a létrehozás, megvalósítás és a kivitelezés kreativitása. Testünk a kifejezés egyik eszköze, nem pedig a reprezentáció lehetősége. Felszabadítja a kreativitásunkat, ami a művészet alapvető lételeme és adománya. Egy művész élete nem fejeződik be az öregedéssel, ahogy egyes kritikusok gondolják. Egyéniségek, egyéniségek és gondolatok teremtik meg a táncot. A közönség meríthet ebből az alkotó erőből és tovább viheti a saját, mindennapi életében".

Ma van a tánc világnapja. A táncművészet legnagyobb ünnepén a Góbi Rita Társulat délelőtt tízperces táncakcióra készül a Margit híd déli járdáján, este pedig díjátadóval egybekötött nagyszabású gálaestet rendez a Nemzeti Táncszínház és a Magyar Táncművészek Szövetsége a budapesti Müpában.A világnapot 1983 óta a klasszikus balett óriásának tartott Jean-Georges Noverre (1727-1810) születésnapján, április 29-én tartják.A Nemzeti Táncszínház és a Magyar Táncművészek Szövetsége már hosszú évek óta gálaestet rendez a táncművészet legnagyobb ünnepén. A gála keretében adják át a szövetség szakmai elismeréseit, valamint az Imre Zoltán-díjat, az Ifj. Nagy Zoltán Alapítvány díjait, és a Fülöp Viktor ösztöndíjakat - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A műsorban közreműködik a Bozsik Yvette Társulat, a Győri Balett, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Magyar Táncművészeti Egyetem, Maurer Milán, a Pécsi Balett, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium, valamint Pirók Zsófia. A gálát Velekei László, Harangozó-díjas táncművész, koreográfus, a Győri Balett művészeti vezetője rendezi.A tánc világnapja jegyében délelőtt tíz órakor tízperces táncakcióra készül a Góbi Rita Társulat és a Nemzeti Táncszínház a Margit híd déli járdáján. A Pas-De-Bridge -Táncolj hídon! elnevezésű látványos villámcsődületben a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola, a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola, valamint a Bailart TáncStúdió diákjai vesznek részt, akik tavalyi flashmobjukkal arra hívták fel a figyelmet, hogy a kortárs tánc nem csak egy művészi önkifejezési eszköz, hanem egy olyan testmozgásforma, amely nemtől és kortól függetlenül formában tart, és a közérzetre is jó hatást gyakorol. Az idei világnap nemzetközi üzenetét rendhagyó módon a közelmúltban elhunyt Trisha Brown közeli munkatársa, Susan Rosenberg állította össze a koreográfus írásaiból."A tánc kiszélesíti az egyetemes kommunikáció nyelvét, életre hívva az örömöt, a szépséget és az emberi tudás fejlődését. A tánc újra és újra maga a kreativitás. a gondolkodás, a létrehozás, megvalósítás és a kivitelezés kreativitása" - olvasható a néhai művész üzenetének hivatalos magyar fordításában, amelyet az ITI Magyar Központja juttatott el az MTI-hez.A tánc világnapjának magyarországi üzenetét idén Szögi Csaba Harangozó Gyula- és Imre Zoltán-díjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Közép-Európa Táncszínház igazgatója fogalmazta meg. Az alábbiakban szó szerint közöljük az üzenet szövegét, amelyet a Nemzeti Táncszínház juttatott el az MTI-hez."Április 29-én, az egész világon megünneplik a balett Shakespeare-jének, Jean-Georges Noverre francia táncvirtuóz, balettmester, koreográfus és táncelméleti író születésnapját, mivel ezt a napot választotta a Tánc Világnapjának 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének Táncbizottsága. A döntést követően minden évben a világ mindenféle táncát megünneplik, többek között azzal a nem titkolt céllal, hogy ösztönözzék a kormányokat arra, minél nagyobb teret szenteljenek a táncnak az oktatási rendszerben az alapfokútól egészen az egyetemig. 2017-ben végre Magyarországon is kapott a táncművészet egyetemet. Másfél millió évvel ezelőtt az ősember elkezdett csoportosan vadászni, kialakult az életközösség és ebben a mimetikus kultúrában - amely 50 ezer évvel ezelőtt ért véget azzal, hogy az ember megszólalt - 1 millió 450 ezer évig csak a test beszélt. Ennyi idő alatt felfoghatatlan mennyiségű beszéd nélküli tudást kódoltunk testünkbe, hiszen az információ átadása, az égiekkel való kapcsolatteremtés, a gyógyítás mind mozdulatokkal, tánccal történt. Ebben a mérhetetlen időtávolságban, miben is különbözünk ma az akkor élt emberektől? A tánc sokkal több, mint azt elsőre gondolnánk. A tánc mindenütt jelen van az életünkben, a hétköznapokban és az ünnepeken egyaránt. A testünkben lévő kódokat ma is magunkban hordjuk, sőt a kincsestárunk azóta bővült. A világ különböző részein továbbra is tánccal létesítenek kapcsolatot az istenekkel, de ott vannak a régi és új gyógyító táncterápiák, az egészségmegőrzés, a szórakozás és a szórakoztatás, a művészet és a sport is. Még a reklámok is mind-mind tele vannak táncmozdulatokkal, mert a marketingesek is tudják, így erősebb a hatás, hiszen a szavakon túli világba merészkednek, ahol maradandóbb az információrögzítés. A tánc energiát termel, áraszt és közvetít, önismeretre tanít, önfegyelemre nevel, egymásra figyelést és toleranciát igényel, csapatszellemet ad és közösséget teremt, megteremti a test és a lélek harmóniáját, egyszerre kapcsol össze másokkal és önmagunkkal, és mivel a szavak előtti világban született, a táncolók megértik egymást, bármilyen nyelven is beszélnek. A közös tánclépések az emberiség első kulturális lépéseinek lenyomatai. Ma a világ mindenhol jelenlevő táncát és a mindenkibe másfél millió évvel ezelőtt belekódolt táncost ünnepeljük. Nézzünk körül, fedezzük fel és ünnepeljük együtt mindet! Szögi Csaba Harangozó Gyula- és Imre Zoltán-díjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus a Közép-Európa Táncszínház igazgatója"