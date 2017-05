Pénteken kiderül, ki nyeri a korcsoportos döntőt a Virtuózokban

Péntek este kiderül, ki lesz korcsoportjának győztese a Virtuózok 2017-es évadában. Virtuózok-döntő, péntek este 19:30-tól a Duna Televízió műsorán.mellett ezen a hétvégén is friss dokumentumfilmekkel, filmklasszikusokkal és színielőadásokkal készülnek a közmédia csatornái. Az M3 műsorán szombat 14:40-től A félszemű című amerikai westernfilmet láthatják a nézők, főszerepben az Oscar-díjas John Wayne.A Duna World csatorna szombaton 14.20-tól élőben közvetíti a Duna Aréna ünnepélyes megnyitóját, így az otthonainkból is betekinthetünk végre Budapest egyik grandiózus új épületébe, a FINA Világbajnokság kiemelt úszóközpontjába.Később 16:10-től Fibulák és fabulák - avagy leletek a régészetről című magyar ismeretterjesztő sorozat első részét láthatják a Duna World nézői. A Duna csatorna este fél kilenctől a Top Gun amerikai akciófilmmel erősít, a Petőfi TV pedig kilenctől a Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató döntőjével várja a közmédia nézőit, majd a döntő után 23.25-től Superstereo és Diggiman koncertezik a Petőfi TV képernyőjén. Szombaton az M5 Shakespeare legérettebb, legtöbbet játszott vígjátékának korhű, 2012-es színrevitelét ajánlja a londoni Shakespeare's Globe előadásában 21:45-től.Vasárnap estére 21:10-től az Isten bárányai című francia-olasz-amerikai-brazil koprodukciót ajánlja a közmédia a Petőfi TV esti kínálatából. A film az az UNICEF és a Világélelmezési Program projektjeként született, ismert és kevésbé ismert rendezők rövidfilmjeit fogja egy csokorba.Az M5 csatorna vasárnap 21:20-tól a Templom a dombon című feliratos, szerb-német-francia-szlovén-horvát filmdrámát sugározza, mely a Balkán multietnikus konfliktusaiba enged bepillantást. Ezt követően az M5-ön eredeti nyelven House of Cards, azaz Kártyavár Frank Underwood amerikai elnökkel, majd egy újabb klasszikus, a Háború és béke II. látható a közszolgálat kulturális adóján.