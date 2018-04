Pénteken kezdődik a Virtuózok negyedik évada

Pénteken kezdődik a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató negyedik évada a közmédiában.



A Virtuózok valódi értékeket és igazi művészeket mutat be 21. századi körülmények között, ezáltal számos nézővel - fiatalokkal és idősekkel egyaránt - ismerteti meg a klasszikus zene szépségét - hangsúlyozta Vaszily Miklós, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója a műsor csütörtöki sajtótájékoztatón Budapesten.



Elmondta: a Virtuózok epizódjait a Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán láthatják az érdeklődők péntek esténként, az adásokat követően pedig az M5 Virtuózok személyesen című műsora a továbbjutott versenyzőkkel és felkészítő tanáraikkal készített beszélgetéseket mutatja be.



A Bartók Rádióban szombat délelőttönként lesz hallható a Virtuózok utánkövető műsora, Continuo - Kísérjük a Virtuózokat! címmel - fűzte hozzá.



A közmédiának lehetősége van értékközpontú műsorokat bemutatni, és a Virtuózok - amelynek ötletgazdája Peller Mariann -, az egyik legjobb példa erre.



A negyedik évadát kezdő műsor a közmédia gyermekévé, zászlóshajójává vált - hangsúlyozta, hozzátéve: a műsor létezése a tehetségek és az ország javát szolgálja.



A zsűri tagja idén is Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes; Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely, Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész.



A negyedik évadban új díszlettel várják a közönséget, a műsorvezető Morvai Noémi és Bősze Ádám lesz.



Április 13-án az előző három évad emlékezetes pillanatait idézik fel a zsűritagok és néhány szereplő, április 20-án pedig a tinik válogatója kerül képernyőre. Utána a kicsik és a nagyok válogatói, majd a korcsoportos elődöntők, végül a döntő és a finálé következik.



Peller Mariann, a Virtuózok licensztulajdonosa a sajtótájékoztatón elmondta: évről évre egyre komolyabb tehetségeket fedeznek fel és a Kis Virtuózok Alapítvány révén segítik a felfedezettek pályáját, hangszervásárlását, a világ különböző pontjain való fellépéseket.

Kiemelte: a Virtuózok több mint tehetségkutató műsor, amely betölti misszióját, hogy a komolyzenét minél több emberhez eljuttassa. Hozzátette: visszajelzések mutatják, hogy a Virtuózok hozzájárult a zeneiskolai jelentkezések számának növekedéséhez is.