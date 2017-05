Pénteken a tinik 2. elődöntőjében mérkőznek meg a kis virtuózok

Pénteken a második elődöntővel folytatódik a Virtuózok idei évada, a népszerű komolyzenei tehetségkutató műsorban ezúttal a kicsik korosztályának legjobbjai lépnek színpadra - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóirodája az MTI-vel.



A pénteki műsorban Tóth Blanka fuvolás, Teo Gertler és Abouzahra Amira hegedűs, Ioni Eduárd és Remenyik Balázs zongorista, Babai Aletta Borbála és Magyary Timót szaxofonos, Ligabue Sergio trombitás és Simic Aleksander csellista közül az adás végén hárman juthatnak majd tovább a Virtuózok döntőjébe.



A szakmai zsűri előtt ezúttal már kamarazenekari kísérettel lépnek fel a kis muzsikusok.



A péntek esti elődöntő alatt a tévénézők a Facebookon élőben kommentálhatják a látottakat, ebben ezúttal is a Virtuózok egyik korábbi versenyzője Tóth Bettina, valamint a fiatal zenei producer, Závodi Marcel lesznek segítségükre.



A nézők a Virtuózok alkalmazás segítségével szavazhatnak is arról, hogy melyik versenyző produkciója tetszett nekik leginkább.



A Virtuózok zsűrijét Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő; Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész; Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész; Várdai István Liszt-díjas csellóművész és Balázs János Liszt- és Prima díjas zongoraművész alkotja.



Az idei széria műsorvezetői Koltay Anna és Bősze Ádám, a három korcsoport - kicsik, tinik és nagyok - elődöntőit is felvételről láthatják a tévénézők.



A Virtuózok minden korcsoportjában előbb válogatóműsort rendeztek, amelyekből korcsoportonként kilenc-kilenc versenyző jutott az elődöntőkbe. A tinik, kicsik, majd a nagyok elődöntőiből három-három versenyző jut a május 26-i élő döntőbe, ahol a korcsoportok győzteseit hirdetik ki, és a nézőknek lehetőségük lesz megszavazni a műsor közönségdíjasát is. A június 2-i élő fináléban pedig a közönség voksai alapján születik meg a Virtuózok abszolút nyertese.



Az MTVA komolyzenei műsorának célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét, valamint fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel - közölték.