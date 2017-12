Péntek este bezár a Mikulásgyár Budapesten, ami minden rekordot megdöntött

Ebben az évben december elsejétől 22 napon keresztül várta a tartósélelmiszer, ruha, játék, könyv és egyéb felajánlásokat a Mikulásgyár, amely minden eddigi rekordot megdöntött idén: az egy hónap alatt gyűjtött adományok mennyisége mellett ebben az évben állították fel a legtöbb adománypontot, továbbá megdöntötték az egy napon és egy hétvégén összegyűlt adományok rekordját is - mondta el a sajtó képviselőinek Zsolnai Endre, a Mikulásgyár főszervezője pénteken a budapesti Felvonulási téren.

A szervező kifejtette, hogy tavaly összesen 137 ezer kilogramm felajánlás érkezett az országos adománygyűjtésre, és bár a végleges számot még pontosan nem tudják, a becslések szerint a idén 145-150 ezer kilónyi adománynál fog megállni majd a mérleg."A két ünnep között tudunk majd végleges számot mondani, amikor a postákról és a vidéki gyűjtőpontokról is megérkezik az összes leadott adomány" - fűzte hozzá.Zsolnai Endre elmondta azt is, hogy a legtöbben idén is tartós élelmiszert ajánlottak fel a rászorulóknak, de sokan adományoztak játékot, könyvet, tisztító- és tisztálkodási szereket, ruhákat, de volt, aki fenyőfát vagy számítógépet ajánlott fel a leginkább rászorulóknak.Hozzátette: idén is érkeztek a világ számos távoli pontjáról ajándékok, az Egyesült Államokból és Tokióból is.Az adományokat a Magyar Vöröskereszt munkatársai, önkéntesei és a Magyar Posta szállította és szállítja a két ünnep között is a mélyszegénységben élő családokhoz.