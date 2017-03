Penélope Cruz amerikai tévésorozatban vállalt szerepet

Az Oscar-díjas Penélope Cruz szerepet vállalt a Gianni Versace 1997-es meggyilkolásáról szóló amerikai tévésorozatban.



A spanyol színésznő Donatella Versace szerepét játssza Ryan Murphy Versace: American Crime Story című szériájában. Murphy American Crime Story: Az O.J. Simpson-ügy című sorozata öt Emmy-díjat kapott. Az antológia következő évada a Katrina hurrikánnal foglalkozik.



Cruz először vállat komolyabb szerepet egy tévéprodukcióban. A Versace-gyilkosság az antológia harmadik évadaként készül el. A sorozatban Versacét Edgar Ramirez alakítja, gyilkosát, Andrew Cunanant pedig a Glee - Sztárok leszünk! ifjú színésze, Darren Criss játssza.



A Versace-sztori a Vanity Fair szerzője, Maureen Orth Vulgar Favors című könyve nyomán készül. A The Guardian brit napilap cikke szerint Donatella szerepére korábban Lady Gaga neve is szóba került.



Murphy a közelmúltban jelentette be, hogy az American Crime Story negyedik évada a Monica Lewinsky-ügyet fogja feleleveníteni.



A divatcézár 51 évesen, sikerei és népszerűsége csúcsán, 1997. július 16-án lett brutális gyilkosság áldozata. Miami lakása előtt lőtte le egy sorozatgyilkos férfiprostituált (Versace soha nem titkolta, hogy a saját neméhez vonzódik), aki nem sokkal később magával is végzett.