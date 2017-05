Patay Gábor szerint Schobert Norbert termékei károsak az egészségre - orvos harcol a fitneszguruval

„Igazi rohadék vagy." Ezt írta Facebook-oldalán Schobert Norbert nek címezve egy orvos. Patay Gábor az ismert fitneszguru évek óta építgetett táplálkozási reformját kritizálta meg több hosszú levélben, amelyek nem mentesek a személyeskedésektől sem. Ennek lényege, hogy a súlytöbblet, ami ellen Norbi évtizedek óta harcol, nem betegség, illetve hogy a cukor édesítőszerre való cserélése veszélyes.Mint írja, az, büntetlenül ehet mindenki édeset, a megoldás az édesítőszer. „És ostoba emberek hada hallgatja, miközben elsőként tönkremegy a bőrük, begyulladnak a beleik, és minőségileg éheznek. De hát kit érdekel, ha közben lefogynak? (...) Ja, hogy közben már van néhány kísérlet, ahol rövid távon is rákos elfajulást okoznak? Na és? Nem hizlal (...) És kajálják, hiszen függővé tesz. Még a cukornál is jobban, mert a függőséget már az idegrendszer útján fejti ki."Az orvos azt is leírta, hogy a cukor nemhogy nem drog, de nélkülözhetetlen a szervezet működéséhez. Az ipari élelmiszer viszont hosszan tartó gyulladást okoz a szervezetben. És. Éppen ezért egyre több a beteg – a szerző szerint Norbi miatt is. „Amit árulsz, az hulladék! Nem vitatja senki, hogy fogyni lehet tőle, csak azt mondjuk, hogy életveszélyes" – fogalmazott Patay, aki szerint csoda, hogy Norbit nem jelentették még fel kuruzslásért.Arról, hogy miért ment neki Norbinak, egy másik posztjában írt, amelyet Csapó János nak címzett. A professzor a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Norbi szaklektora. Ebben az szerepel, hogy régóta ismert tény: a feldolgozott, ipari élelmiszerek és az édesítőszerek megváltoztatják a bélrendszer baktérium-összetételét. Ez tehető felelőssé számos krónikus gyulladásos betegség megjelenéséért, amelyek a rosszindulatú elváltozások előszobáját is jelenthetik.. A szakmai magánvéleményem az, hogy egy százas skálán a spanyol paradicsom, amely sem termőföldet, sem természetes tápanyagot nem látott, a 0 pontnál található a benne lévő összes vegyszerrel együtt. Az „öko"-nak nevezett termék valahol 60-70 körül, míg a valóban élő talajban megtermelt társa közelíti a skála jobb szélét. Az Update1-et erre az egyenesre felrajzolni sem tudom" – írta., ő azonban úgy fogalmazott, az ügy nem a személyéről szól, így nem kívánt nyilatkozni. Schobert Norbert ügyvédje megkeresésünkre annyit írt, ügyfele már mindent elmondott az egyik országos bulvárlapnak az üggyel kapcsolatban, a továbbiakban nem szeretne ezzel foglalkozni. A lapnak egyébként azt mondta, ezekkel a kijelentésekkel a doktor úr nekimegy a teljes magyar élelmiszergyártásnak, és annak a 64 gyártócégnek is, amelyekkel együtt dolgozik. Kiemelte, minden forgalomban lévő élelmiszert bevizsgál a Nébih, cége 14 év alatt soha semmilyen büntetést nem kapott. Patay kirohanásai miatt pedig bírósághoz fordult, és több millió forintos sérelmi díjat követel.