Pataky Attila: Kislányt szeretnék!

Az EDDA frontemberének előző házasságaiból már van egy 41 és egy 14 éves fia, most viszont elérkezettnek látja az időt, hogy párjával, Orsival közös gyermeket vállaljanak.– Ha a sors úgy látja jónak, hogy gyermekünk szülessen, akkor nem bánom. Felőlem jöhet három-négy is akár. A teremtő Istenre bízzuk magunkat. Ha jön, jön, ha nem, nem, mi mindent megteszünk az ügy érdekében. Legjobban egy kislánynak örülnék, de az sem baj, ha megint fiam születik… abban úgyis profi vagyok – kezdte nevetve aaz énekes. Attila ugyan már elmúlt 66 éves, de egyáltalán nem érzi magát anynyinak, hiszen olyan energikus, mintha még mindig a húszas éveiben járna. Éppen ezért vallja, hogy csak a jelennek kell élni, és nem szabad a jövőre gondolni.– A kisebbik fiam is örülne egy kistestvérnek. Azt mondta, bármiben segít az ügy érdekében. Az pedig nem érdekel, ha majd hetvenakárhány évesen kell mennem szülői értekezletre. Akkor is klassz pasi leszek. Nem gondolok ilyenekre, abszolút a jelenben élek. Nem érdekel a jövő, az csak vízió. Senki nem ga­rantálja, hogy a következő perc­ben még élek, ezért nem is füstölgök ezen. Boldog va­gyok, mi kell még? Nem te­remtek ma­gamnak majrét, így is elég fé­lelmetes a világ. Pontosan az lesz, aminek lennie kell. Ha 80 évesen pelenkázom, ak­kor azt is elfogadom, velem csak jó dolgok történhetnek – tette hozzá határozottan.