Pásztor Anna: Három apám van

A hétfő esti Lakástalkshow vendége a megjelenésében és viselkedésében is mindig extrém Pásztor Anna, akihez régi zsűritársa és jóbarátja, Mező Misi is csatlakozik. A műsorban az énekesnő őszintén mesél családi viszonyairól, nőiségéről, és azt is elárulta, hogyan tudja a rockerséget és az anyaságot összeegyeztetni.Anna három apjáról, szüleinek kapcsolatáról eddig nem igazán beszélt, most mégis elárulta a részleteket Lovász Lászlónak a VIASAT3 hétfő esti műsorában. Az énekesnő sokáig nem tudta ki a vér szerinti apja. A terhessége alatt döntött úgy, kideríti az igazat édesapjáról, hogy gyermekei számára már ne legyen kérdés, ki a nagypapa. Az, hogy megtudta, ki az igazi édesapja, nem sokat változtatott az érzésein, senkihez sem került közelebb vagy távolodott el a DNS teszt eredménye miatt.– Nekem van a Pásztor, a nevelőapám, aki a nevére vett, és van két apám. Az egyik Bereményi Géza, akivel a hétvégéimet, nyaraimat töltöttem, a másik apám pedig Cseppentő Attila, akinek Ópusztaszeren van egy fantasztikus családja három gyerekkel – vallotta be Anna. Az énekesnő hamar tisztázta, édesanyjának nem egyszerre volt két férfi az életében, hanem kapcsolatainak keresztmetszetén született.

Anna hosszasabb hezitálást követően azt is elárulta, nem Bereményi Géza a vér szerinti apja és ő jól van ezzel. Amikor kiderült, nagyon megkönnyebbült, főleg dalszövegíróként. Óriási teher esett le a válláról, hogy nem valakinek az árnyékában nő fel. Bereményire nagyon jó haverként tekint, a példaképe, de úgy látja, elég önző ember.– Bereményit nem érdekli a dalszöveg, nem egy apa fazon. Sokat nem vesztettem, hogy nem együtt nőttünk fel. Bereményi magasról letojja a dalszövegeimet, valamilyen szinten eléggé önző ember, mint apa. Nekem nagyon nagy példakép, őrült jó haver volt. Nagyon örültem, megkönnyebbültem, hogy nem biztos, hogy én az ő sarja vagyok, mert akkor van egy kis sanszom, hogy ennél jobb leszek – árulta el Anna a hétfő esti Lakástalkshow-ban.Anna keresi a nőt magában, sokat kísérletezik, nem érti, miért ne találhatná meg akár 45 évesen. Sőt, úgy érzi, a legjobb helyzetben van, hiszen nem égett ki korán. A konvenciókkal egyet nem értő énekesnő azt is vállalja, két gyermek mellett is lehet bulizni, sőt, kötelezővé tenné mások számára is. A gyerekeket követően a szórakozás a legfontosabb számára. Gyermekeivel és kedvesével egy kommunában élnek, a háromszintes házat kedvese anyjával, a zenekar sofőrjével, és az egyik barátnőjével osztják meg:– Van egy pasim, két gyerekem, a kedvesem édesanyja, a zenekar sofőrje, meg egy barátnőm, aki néha beesik, néha megy. A sofőr és a kedvesem anyukája legjobb haverok, egyfolytában szurkálják egymást – mesélt Anna kis közösségükről, akiknek tagjai mindig segítenek egymásnak és jól elvannak együtt.

A lazaság nem volt mindig Anna életének a része, egészen más közegben nőtt fel. Nagyapja és dédnagyapja a magyarországi baptista vallás alappillérei voltak.– Ez a világnézetemet nagymértékben befolyásolta a nyitott, jókedvű istenhit felé, ami mind a mai napig megvan – árulta el Anna.A vallás nemcsak Anna, hanem barátja, Mező Misi életében is komoly szerepet tölt be. Az énekes jelenleg is teológiát tanul, és fontosnak tartja Istennel való személyes kapcsolatát.