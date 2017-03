Pásztor Anna: állandóan krízishelyzetekben vagyok, amik inspirálnak!

Pásztor Anna magával ragadó, sodró, szédítő, megrázó, gondolkodtató énekes, színész, művész, életművész és anyuka. Az a típus, aki az élet apró örömeit is észreveszi, sőt a krízishelyzetekből is erőt gyűjt.



- Előfordul, hogy kiskanállal kell összekapargatnom magamat. Ám a fejemben mindig van egy kis motoszkálás, egy állandó hang, ami figyelmeztet arra, hogy a sokmilliónyi kicsi boldogság ott hever körülöttünk. Szeretném felhívni arra az emberek figyelmét, hogy a szenvedésben, a mélypontokban hihetetlen tanítások vannak, amik mind-mind örömforrások! Mivel kétgyermekes anyuka vagyok, ott a zenekar, a tévés felkérések, állandóan krízishelyzetekben vagyok, amik inspirálnak - mondta Pásztor Anna, aki ha krízishelyzetbe kerül, saját technikáival ad erőt magának. Anna április elsején ezekről is beszél majd inspirációs előadásában a Wake-Up! Day-en, a Papp László Budapest Sportarénában.



- Nagyon örülök annak, hogy már nyitottak az emberek az alternatívabb, a harsányabb, illetve a kereskedelmi szempontoktól mentesebb világnézetre, amit én is megtestesítek. Már készülök az előadásomra, hogy elmém legjavát tudjam átadni a közönségnek - tette hozzá Anna.



Az Amerikai Kereskedelmi Kamara által is ajánlott Wake-Up! Day-en olyan nemzetközileg elismert trénerekkel is találkozhat még az Aréna tízezres közönsége, mint Marisa Peer, a brit királyi család pszichoterapeutája, Lisa Nichols, a világ egyik legkeresettebb transzformációs trénere, vagy Jeffrey Allen lifecoach. Mellettük Hosszú Katinka és férje, Shane Tusup, valamint Dr. Kemény Dénes is inspirációs előadással készül április elsejére.