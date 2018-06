Pásztor Anna: A gyeplőt a férfinak adom át

Maga találta ki, álmodta meg, majd nyolc órán keresztül pózolt Pásztor Anna, hogy egy igazán különleges fotósorozatot készíthessen a nyuszis magazinnal. Az énekesnő hol összekötözve, hol olyan szűk ruhákban állt kamerák elé, amiben mozogni is alig le­het.A teljesen a testre tapadó latexjelmezeket sokszor több tíz percig tartott felvenni. A különleges hangulatú, egy egészen szokatlan szexuális szubkultúrába kalauzoló képsorozat a vagány énekesnő új oldalát mutatja meg.A fotók nem csak Annát állították nehéz feladat elé, a magazin sem vállalt be eddig hasonló képeket.– Pontosan azért mondtam igent, mert nem szokványos sorozat készült. Közel egy éve tart a Hedonista rendezvénysorozatunk, amiben van gasztronómia, divat és persze buli is, aminek ugyanaz a feladata, mint ezeknek a képeknek. Szeretnék képviselni egy olyan kultúrát is, ami nem kap akkora figyelmet, nem jut el olyan széles rétegekhez. Pedig számos választási lehetőség létezik, akár a szexualitásban is – mesélte a Borsnak Anna, aki nem elrettenteni szeretett volna a fotókkal, hanem megmutatni, hogy máshogy, sokféleképpen is lehet élni. – Punk-rock zenészként csak külsőségekben, a jelmezekben élem meg ezt a fajta szexuális kultúrát. Nem vagyok domina, és a közhiedelemmel ellentétben nem állnak otthon sorban a korbácsok. Ebből a szempontból teljesen hagyományos csaj vagyok. Szeretek felnézni egy férfira és átadni neki a gyeplőt – magyarázta az énekesnő, aki azt is elárulta, támogatja ugyan, de maga nem híve a kikötözős játékoknak sem.