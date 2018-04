Pasija után kilóitól is megvált Molnár Anikó

Mintha a régi bombázó tért volna vissza a ValóVilág Villából, úgy néz ki Molnár Anikó legfrissebb szelfijén. A Face­book-oldalára feltöltött képen alig ismer rá, aki az utóbbi években látta túlsúlyosan, kikerekedve - írja a Bors – Voltam egy időben százöt kiló is, de egyszerűen nem volt motivációm arra, hogy tornázzak, és leadjam a túlsúlyom – ismerte be az egykori Nagy Ő, akinek mostani, látványos fogyásában egy nagy szakítás is közrejátszott.– Öt évig együtt voltam valakivel, de boldogtalan voltam ebben a kapcsolatban. Emiatt állandóan nassoltam, este tizenegykor még spagettit zabáltam, és csak úgy gyűlt rajtam a bánatháj. Két hónapja úgy döntöttem, lezárom ezt a kapcsolatot, mert hiába az együtt töltött évek száma, ha két ember nem teszi egymást boldoggá, ki kell lépni belőle – vallott titkos viszonyáról, és a szakításról az egykori tévészereplő, aki máris tíz kilóval könnyebb.