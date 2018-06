Pártos Csilla régi otthona közelében kezd új életet

fotó: BorsOnline

Ha minden jól megy, hamarosan vége lehet Pártos Csilla és Pécsi Ildikó már több, mint öt éve húzódó pereskedésének. Ez annak köszönhető, hogy az egykori műsorvezetőnő eldöntötte, véget vet az áldatlan állapotnak, amire mindkettőjüknek ráment az egészsége. - írja a BorsOnline Úgy hírlik, Pártos Csilla nemrég megtalálta azt a helyet, ahol szívesen élne. Pécsi Ildikó egészségi állapota a pereskedés óta erősen megromlott, de Pártos Csilla is sokat betegeskedett az utóbbi években. A válás környékén kiújult autoimmun betegsége miatt kórházba is került. A fia, a párja és a jóga segítette hozzá, hogy állapota valamelyest javuljon.Pedig karácsony környékén még mindenki reménykedett, az ünnepek tájékán közelinek tűnt a megegyezés. A volt műsorvezetőnő azt mondta Joshi Bharat műsorában, hogy szívében nincs harag volt családjának tagjai iránt. Képtelen gyűlölködni, ezért egy olyan megoldásra törekszik, amelyik mindegyik fél számára megfelelő lehet. De aztán még- sem tudtak a színésznővel megegyezni, és a bíróságon folytatták tovább, ahol az a döntés született, hogy a volt feleségnek el kell hagynia az ingatlant, ahol anno férjével, Szűcs Csabával élt, aki a válást követően az édesanyjának ajándékozta az ingatlant.A Bors úgy tudja, Pártos Csilla már meg is találta azt a helyet, ahová költözik, és ahol ennyi év után végre boldog lehet. Ez közel lesz ahhoz a helyhez, ahol eddig élt és megszokott, így a Rózsadombon marad. Megkeresésünkre azonban azt mondta, hogy amíg a jogi procedúra tart, a részletekről nem nyilatkozik.