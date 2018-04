Párkapcsolati tanácsot adnak rajongói Janza Katának

Az Operettszínház két művésze több mint másfél évig volt együtt, február elején a Mokkában végig egymás kezét fogva jelentették be, hogy nagyon hosszú időre terveznek.Ezért is érte a rajongókat hideg zuhanyként, amikor a színésznő néhány napja a Facebook-oldalán bejelentette, hogy szakítottak.Indoknak azt hozta fel, hogy a korkülönbség miatt más életszakaszban járnak, amit nehéz értelmezni, hiszen ez akkor is így volt, amikor összejöttek. Janza Kata posztja alá sorra érkeznek a kommentek, és sok rajongója azt ajánlja, hogy keressen korban magához illő párt.„Kata, kívánom, hogy találd meg a hozzád illő párt, és a pályádon további sok sikert! – üzente egyikük.„Szívből kívánom, hogy önhöz korban illő emberrel találja meg a boldogságát" – szól egy másik bejegyzés.Az egyik legmeglepőbb beírás egy húszéves fiatalembertől ér­kezett, aki hasonló kapcsolatban élhet.„Nagyon sajnálom. Kata volt a példa számomra, amikor arra hivatkoztam, hogy egy huszonéves igenis lehet boldog egy nála idősebb hölggyel" – írta szomorúan.Neki mondott jó hírt a párkapcsolati szakértő, aki praxisában sok olyan esettel találkozott, amikor az ilyen kapcsolat jól működik. Janzáék esetében azonban valószínűleg mindkét fél párkapcsolati szerepe sérült.– A látszat valóban az, hogy a férfi a fiatalabb nő mellett dön­tött, ami azért ellentmondás, mert a férfinak korábban és a kapcsolat elején is megvolt a választási lehetősége – mondta anak Rusz Edit szexuálpszichológus.– De ő biztosan nem véletlenül Kata mellett döntött. Az sem titok, hogy az ilyen kapcsolatokban fokozott a szexuális kötődés is. A legtöbbször az a gond, hogy a fiatalabb férfi túl ragaszkodó vagy túl tiszteletteljes, és a nőre ruházza át a döntéshozás terhét, amit a párja hosszú távon nem tud összeegyeztetni a női szereppel.