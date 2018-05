Papp Gergő Pimaszúr: ,,Meg kell menteni a házasságunkat"

Amikor a forgatott anyagból adást kellett csinálni, akkor sokat veszekedtünk. Nekem egyetlen kollégám sem volt az elmúlt négy-öt évben Jutkán kívül. De minden nem mehet egyszerre, nem lehet sikeresnek lenni és megmaradni egymásért rajongó szerelmespárnak, miután egymást nyíró, egymással küzdő kollégák lettünk. Az, hogy abbahagytuk, megmentette a házasságunkat

Jó volt pihenni egy kicsit, de amikor rájöttem, hogy engem már nem hívnak, és nincs félretett pénzem, kétségbeestem. Hova lépek, mi lesz? Kiírjam a Facebookra, hogy bajban vagyok? Gőzöm nem volt, hogy hogyan tovább… nem tudok váltani, mert nem értek semmi máshoz.

Azt akartuk, hogy vágyjunk egymás után, hogy akarjunk találkozni, hogy legyen mit mesélni egymásnak, hiszen korábban nem volt, mert mindent együtt éltünk meg. Meg kellett menteni a házasságunkat. Nagy tanítás volt nekem az elmúlt négy-öt hónap. Most igyekszem jobban félretenni, és megbecsülni, ami van, igazi támasz lenni a családom számára.

Négy év folyamatos forgatás, és a közös munka miatt durván intenzív együttlét a feleségével, Juhász Judittal. Ezeket az információkat eddig is tudhattuk Papp Gergő Pimaszúr magánéletéről, arról azonban keveset tudtunk eddig, hogy milyen válságot idézett elő ez a helyzet 15 éve tartó házasságukban.– vallotta be a riporter.A Papp Gergővel készült beszélgetés D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorának legújabb epizódja, amely a wmn.hu magazinYouTube-csatornáján látható.Negyvenöt évesen is óriáskamasznak tartja magát, akinek eddig sosem kellett keresnie, hogy mit csináljon, mert mindig megtalálta a munka. Pörgött a műsor, állandóan csörgött Gergő telefonja, ám bevallotta D. Tóth Krisztának, sokszor gondolta arra, hogy elég volt, abbahagyná már ezt ő is, felesége is. Aztán amikor tényleg véget ért a saját gyártású sorozatuk, Pimaszúrnak hiányozni kezdett a televíziózás. Rádöbbent, szívesen csinálná tovább, de eltelt egy hónap, és már nem csörgött a telefonja.Végül – a kétségbeesés közepén – befutott álmai ajánlata. Április óta Papp Gergő az RTL Klub Reggeli műsorának egyik műsorvezetője. Közben húsvétkor felesége és kisfia a Balaton mellé költöztek, Ábel már ott jár iskolába. Az új felállás szerint Gergő a heti három-négy Budapesten töltött munkanapja után siet a családjához. Bevallotta, hogy nem készültek tudatos szétköltözésre, de tudták, jót tesz majd a kapcsolatuknak.