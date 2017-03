Pápai Joci őrülten szerelmes

Egészséges féltékenység van csak az éle­tünkben – mesélte Joci a Borsnak . – Az áttörés, A Dal, hogy mondjam finoman, a nőkre is hatott, ek­kora rajongásban még nem volt részem. Anita el­jött egy koncertemre, és imádtam, hogy ezt a nőáradatot anynyira jól tudta ke­zelni. A helyén ke­zeli ezt a fajta rajongást, mert tudom, hogy a család a legfontosabb számára. Persze, sosem tudhatjuk, mikor jön szembe valaki, aki feldúlja az életünket. A feleségem is találkozhat egy olyan pasival, aki hatással van rá. Abban bí­zom, hogy neki én jöttem szembe, nekem pedig ő, és ez örökre szól. Megéltem tizenévesen, amit meg kellett, nem maradt olyan, amit ne próbáltam volna ki.Valóban, Joci annak idején kihasznált minden lehetőséget. De aztán tizennégy évvel ezelőtt történt valami.– Két éve szerelmes voltam Anitába, mire összejöttünk – kezdi a történetüket. – Ő életem szerelme. Egy haveri bandába jártunk, tudott rólam mindent, hogy zenész vagyok, csajozós. De romantikus pali is, ahogy a városom, Tata is az. Van a közelben egy szép, sziklás hegy, mindig odavittem randira a lányokat. A gi­tártokban volt egy pléd, kifeküdtünk éjjel, néztük a csil­lagokat. Anita tudott minden „ügyemről", de aztán egymásba habarodtunk. Az első randin hazakísértem, leültünk egy padra és akkor már tudtuk, hogy nincs visszaút.