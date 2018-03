Pápai Joci ˝elvérzett˝ Dallos Bogi kanapéján - videó

A második évad első epizódjában a fiatal énekesnő vendége Pápai Joci volt, aki mesélt a családjáról, a karrierjéről, valamint az is kiderült, hogy mi történt vele az Eurovíziós Dalfesztivál döntője előtt 10 perccel.Az új generációs talkshow lényege az, hogy Dallos Bogi otthonába invitál ismert embereket, hogy kibeszéljék az élet fontos dolgait, sőt még különböző "kihívásokat" is teljesítenek, így még inkább megismerhetjük az igazi oldalukat. Boginál, eddig olyan hírességek jártak, többek között, mint Istenes Bence, Iszak Eszti, ByeAlex, Radics Gigi, vagy Lábas Viki.Az első adás vendége Pápai Joci volt, akitől megtudhattuk, hogy mi történt az Eurovíziós Dalfesztivál döntője előtt 10 perccel, de kiderül az is, hogy mit rejtett a hangszeren kívül a gitártáskája tizenévesen. Joci vall az igaz szerelemről, a lelkiismeretről, családról és karrierről, valamint arról, hogy a mai napig nem tudja könnyek nélkül elénekelni az Origót.– Bogi édes, nagyon természetes teremtés, nem ismertem ezelőtt annyira, de ő olyan cuki lány, mint amilyennek látszik. Jól éreztem magam nála. Szerintem még sosem talkshowztam senki kanapéján – mesélte nevetve Joci az első benyomásait. – Jocit én sem ismertem előtte személyesen, viszont nagyon szerettem volna találkozni vele, mert mindig rendkívül szimpatikus volt. Egyáltalán nem csalódtam, sőt, szuper vicces volt az együtt töltött idő – folytatta Bogi.A friss évadban Bogi, többek között, Freddiet, Závodi Marcit, Viszkok Fruzsit és Tóth Gabit is vendégül látja lakása kanapéján. A következő epizódban Rubint Rella tűnik fel, aki nem csak az egészséges életmódról mesél, hanem megosztja nézőkkel magánéletének egy-egy, eddig ismeretlen részletét is. A 7kor Nálam! premier részeit megnézheted az m2 Petőfi Tv-n, hétfőnként 21.05-kor, keddenként pedig Bogi YouTube csatornáján, annyiszor nézed vissza, ahányszor csak akarod.