Pamela még 50 évesen kész a szexi fotókra

Az eredmény is azt mutatja, hogy ezt meg is teheti, még mindig van annyira dögös, mint a Baywatch forgatása alatt volt, pedig azóta jó pár év eltelt - írja a borsonline.hu Most a Coco de Mer luxusfehérnemű-márka kérte fel, a 60-as évek pinupjaiit idéző képeket a világhírű fotográfus, Rankin készítette el. Ezekből került fel pár az internetre már.„Szeretem eljátszani a pinup-modellt, ha az illik hozzám, a hangulatomhoz. Sok nő vagyok egyszerre. Mindegyiknek meg van a helye és az ideje, amikor az előtérbe kerül. A cégtől függ" – nyilatkozta Anderson, aki azt reméli a szexi fehérnemű-kollekciót kibővítik „elegáns szexuális játékokkal".