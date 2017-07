Pamela Anderson nagyot csalódott - weboldalán jelentette be döntését

Csak a minap nyitotta meg vegán éttermét Pamela Anderson, de már ki is szállt belőle. A milliomosok egyik kedvenc üdülőhelyén, a franciaországi St. Tropez-ban megnyitott La Table du Marche a vegán életstílust volt hivatott népszerűsíteni, mert a színésznő nagy állatvédő.



Anderson most a weboldalán jelentette be, hogy a vállalkozás nem váltotta be a reményeit, ezért nem adja többé a nevét hozzá.



"Borzasztóan csalódtam, mert ez elszalasztott lehetőség, de ezentúl is megtalálom majd a módját, hogy segítsek az állatokon és a rászoruló embereken" - írta Pamela.



Azt nem részletezte, pontosan mi volt a csalódás oka, de arra utalt, hogy a személyzetet nem vették emberszámba az étteremben.



A színésznő hosszú ideje arra használja a Baywatch sztárjaként szerzett hírnevét, hogy szót emeljen az állatok érdekében. Tevékenységéért a nemzetközi állatvédő szövetség, a PETA tavaly az év példaképének választotta.



Pamela jelenleg a Baywatch nagyszabású moziváltozatában látható Dwayne Johnson, Zac Efron és Priyanka Chopra oldalán, de nem maradt ki a legendás sorozat másik nagy sztárja, David Hasselhoff sem.



(Baywatch – már a hazai mozikban!)